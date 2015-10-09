CHP Digiturk aboneliğini kapatıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Digitürk Aboneliğini kapatma sürecini başlattı. Digiturk, Kanaltürk, Samanyolu TV, Mehtap TV, S Haber (Samanyolu Haber), Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV kanallarını listesinden çıkarmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu dün CHP'nin Uşak mitingine giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mahkeme kararı olmadan Digitürk bunu uygulamaya koyduysa açıkça vatandaşlarıma çağrı yapıyorum, aboneliğinizi derhal sonlandırın. Eğer zorluk çıkarırlarsa en yakın baroya veya CHP il, ilçe örgütüne başvurun, her türlü hukuk desteğini size verecektir. Digitürk yöneticilerinin de bundan ders çıkarması lazım. Orası iktidarın borusunu öttürdüğü bir mekan değildir ve olmamalı. Uygulamayı düzeltmezse ben hemen Ankara’ya dönüşte gereğini yapacağım" demişti.

Ne olmuştu?

Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren TTNet'in dijital yayın platformu Tivibu'nun, BUGÜN TV, Samanyolu Haber ve Mehtap TV kanallarını platformdan çıkarmasının ardından, Digiturk de 7 TV kanalını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteği ile yayın ağından kaldırdığını açıklamıştı.

Digiturk'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu” tarafından yapılan bir soruşturma ile ilgili olarak Şirketimize resmi bir yazı tebliğ edilmiştir.

Söz konusu yazının içeriği gereği yasal zorunluluktan dolayı Kanaltürk, Samanyolu TV, Mehtap TV, S Haber (Samanyolu Haber), Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV kanalları platformumuzdan çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.''

Uzun zamandır TMSF’nin elinde bulunan Digiturk, Al-Jazeera’nın da sahibi olan Katarlı Bein Media Group tarafından satın alınmıştı.