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Kılıçdaroğlu'ndan Digiturk abonelerine: Aboneliğinizi derhal sonlandırın

Digiturk, 7 TV kanalını savcılık isteği ile yayın platformundan kaldırdığını açıklamıştı

09 Ekim 2015 13:23

Digiturk'un 7 televizyon kanalını yayın platformundan çıkarmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu uygulamayı düzeltmediği takdirde Digiturk'ün boykot edilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu dün, miting için Uşak’a giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Gazetesi'nden Erdem Gül'ün haberine göre Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Mahkeme kararı olmadan Digiturk bunu uygulamaya koyduysa açıkça vatandaşlarıma çağrı yapıyorum aboneliğinizi derhal sonlandırın, bunu herkese tüm vatandaşlara diyorum. Eğer size zorluk çıkarırlarsa en yakın baroya veya en yakın CHP il - ilçe örgütüne başvurun her türlü hukuk desteğini size verecektir. Uygulamayı düzeltmezse ben hemen Ankara’ya dönüşte gereğini yapacağım.”

Kılıçdaroğlu, dün Uşak'ta gerçekleştirdiği mitingde de Digiturk konusuna değinerek, “Eğer digitürk mahkeme kararı olmadan, 7 kanalı ben susturdum diyorsa, onun bedeli vardır ve bedelini ödeyecektir. Hangi gerekçeyle yasak getiriyorsunuz. Savcı, yazı yazdı diye yasak mı gelir” demişti.

 

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