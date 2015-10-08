Digiturk sansürü; savcılık yazdı, 7 kanalı yayından çıkardı!

Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren TTNet'in dijital yayın platformu Tivibu'nun, BUGÜN TV, Samanyolu Haber ve Mehtap TV kanallarını platformdan çıkarmasının ardından, Digiturk de 7 TV kanalını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteği ile yayın ağından kaldırdığını açıkladı.

Digiturk'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu” tarafından yapılan bir soruşturma ile ilgili olarak Şirketimize resmi bir yazı tebliğ edilmiştir.

Söz konusu yazının içeriği gereği yasal zorunluluktan dolayı Kanaltürk, Samanyolu TV, Mehtap TV, S Haber (Samanyolu Haber), Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV kanalları platformumuzdan çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.''

Uzun zamandır TMSF’nin elinde bulunan Digiturk, Al-Jazeera’nın da sahibi olan Katarlı Bein Media Group tarafından satın alınmıştı.