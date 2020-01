YSK Başkanı: Erken seçim kararı alınırsa 90 günlük süreyi öne çekme yetkimiz var, geçmişte 63 günde seçim yapıldı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Sadi Güven, erken seçime hazır olduklarını söyledi. Geçmişte 63 günde seçime gidildiğini hatırlatan Güven, seçim kararı alındıktan sonra en geç 90 içinde seçime gidilmesi gerektiğini ancak YSK'nın bu süreyi kısaltma yetkisi bulunduğuna dikkat çekti.

Sadi Güven, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat’a erken seçim olasalığına dair değerlendirmede bulundu. Güven erken seçime eski listelerle seçime gidilemeyeceğini, her şeyin sil baştan yapılması gerektiğini söyledi. Önceki seçime katılmayan bir partinin bu seçime katılma şartlarını yerine getirmiş olabileceğini belirten Güven, bu nedenle erken seçimde her şeyin yeni baştan tartip edileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanının erken seçim kararı almasından itibaren en geç 90 gün içinde sandığın halkın önüne konulması gerektiğini belirten Sadi Güven, YSK’nın bu süreyi kısaltma yetkisinin olduğuna dikkat çekti. Bunun örneğinin de olduğunu belirten Güven, daha önce 63 günde yaptıkları seçimi hatırlattı.

YSK’nın bütçe sıkıntısı olmadığını ifade eden Güven, kağıt ihalesinin de sonuçlandığını belirterek şunları söyledi:

“Bütçe konusunda siyasi irade hiçbir zaman sıkıntı çıkarmadı. Kâğıdımız eksikti… Her an seçim gündeme gelebilir diye sürekli stok bulundururuz… Erken seçimi falan düşünmeden ihale yaptık… Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile. Slovenya grubu kazandı… Filigranlı beyaz kâğıt… Eylüle gelir… En geç ekimde burada olur. Yani… Erken seçim olur veya olmaz bu ayrı konu… Biz her şartta seçime hazırlıklıyız… Seçim kararı verilince, gerekeni yaparız.”