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Politika

Bahçeli: Bugünden itibaren erken seçim çalışmalarını başlatıyoruz!

MHP lideri Bahçeli, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığınca düzenlenen genişletilmiş il divan toplantısında konuştu

22 Temmuz 2015 18:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Erken seçimden korkmuyoruz, bugünden itibaren seçim olacakmış gibi hazırlıklarımızı yapmaya başlıyoruz" dedi.

MHP genel başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığınca düzenlenen genişletilmiş il divan toplantısına katıldı.

Partililer tarafından kent girişinde karşılanan Bahçeli, konvoy eşliğinde toplantının düzenlendiği salona geldi. Bahçeli burada basın mensuplarının dışarı çıkarılmasının ardından partililere seslendi.

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Bahçeli, partisinin Kırşehir’de düzenleyeceği toplantıya katılmak üzere kentten ayrıldı.

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