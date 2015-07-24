Erken seçim, Suruç patlaması, IŞİD'le çatışma doları uçurdu; 2.74!

Siyasi parti liderlerinden erken seçimin biraz daha ön plana çıktığı yönünde açıklamalar gelmesi, Suruç'ta meydana gelen patlamanın ardından saldırı olaylarının devam etmesi ve son olarak bu sabaha karşı Türk savaş uçaklarının Suriye'deki İslam Devleti hedeflerini vurmasının ardından dolar/TL güne 2.74'ün üzerinde başladı.

TL dolar karşısında yüzde 3'ün üzerinde değer kaybı ile seçimden bugüne en yüksek haftalık değer kaybını yaşıyor.

Haftaya 2.6550 civarında başlayan dolar/TL hafta boyunca hem koalisyon görüşmelerine, hem de Suruç'taki patlamanın ardından artan güvenlik endişeleriyle neredeyse her gün gelişmekte olan para birimlerinden negatif ayrışarak yukarı yönlü bir trend izledi.

Dün akşam piyasa kapanışı öncesi 2.73'ün hemen altında işlem gören kur 2.7418'e kadar yükseldikten sonra saat 0825'te 2.7390/2.7419 seviyesinde işlem gördü.

Başbakanlık, Suriye sınırları içindeki İslam Devleti hedeflerine yönelik sabaha karşı düzenlenen bir operasyonda üç F-16 uçağının, dört güdümlü füzeyle üç hedefi vurduğunu duyurdu.

İslam Devleti hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yapılan Başbakanlık açıklamasında, "Saat 0312’de Diyarbakır 8. Jet Ana Üs Komutanlığı’ndan üç F-16 havalanmış, 0340-0353 arasında icra edilen hava harekatı ile DAEŞ terör örgütüne ait üç hedef vurulmuştur. Daha önceden belirlenen iki karargah ve bir toplanma noktasına dört güdümlü bomba atılmıştır. Uçaklarımız 0424’te üslerine intikal etmişlerdir" denildi.