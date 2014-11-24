YPG'ye katılan Britanyalılar: Paralı asker değiliz

Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu YPG saflarında savaşan 15 Batılı'dan İskoç Jamie Read ve eski asker İngiliz James Hughes, BBC'ye konuştu. Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan Read, paralı asker oldukları yönündeki iddiaları reddetti.

BBC Türkçe'deki habere göre, Read, Kürt halkına cihatçılarla mücadelelerinde yardım ettiklerini, YPG'ye destek olmak için savaşa müdahil olduklarını söyledi. Read, kendisi ve Hughes'a yöneltilen "Paralı asker misiniz?" sorusuna, "Hayır… Bu suçlamayı destekleyen gerçekçi bir kanıt yok" yanıtını verirken, nerede savaştıkları ve YPG'yle ilişkisi olan başka Britanyalı olup olmadığı sorularını ise yanıtsız bıraktı.

İngiliz Observer gazetesi dün (23 Kasım) Hughes ve Read'in Suriye'nin kuzeyindeki Kobani kentinde fiilen paralı asker olarak savaştıklarını yazmıştı.

Britanya ordusunda görevliyken Afganistan'da savaşan Read ve Hughes ise, daha önce YPG'li olduğunu ilan eden ABD vatandaşı Jordan Matson ile çekilen fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı. Gazete, Hughes ve Read'i YPG saflarına katan kişinin de Matson olduğunu yazdı.

Observer'ın haberine karşılık; Hughes ve Read'in yakınları Facebook'tan paylaştıkları mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Paralı asker, o toprağın vatandaşı olmayan veya çatışmalarda taraf olmayan, yalnızca kişisel kazancı için savaşa katılan kişidir. Onlar, IŞİD terörüne karşı kendi kaderlerine bırakılan masum halka destek çıkan ve Batı'nın Kürt halkına IŞİD'e karşı direnişlerini anlaması için deneyimlerini paylaşan gönüllülerdir."

Londra Kürt Toplum Merkezi'nden Aman Banigrad ise Observer'a yaptığı açıklamada, "Bazıları insani yardım gerekçeleriyle, bazıları da YPG ile cepheye savaşmaya gidiyor" dedi.

Hükümetten uyarı

Britanya hükümeti ülke vatandaşlarına IŞİD'e karşı savaşmak için Irak'a ve Suriye'ye gitmemeleri uyarısında bulunarak; vatandaşlarına, Britanya dışındaki bir savaşa müdahil olmanın "ceza ve terörle mücadele yasaları" kapsamında suç sayılabileceği söylenmişti.

Geçen yıl, IŞİD'le bağlantılı oldukları suçlamasıyla 100'den fazla Britanyalı gözaltına alınmıştı. Britanya'dan 500'den fazla kişinin de IŞİD saflarında savaşmak için Suriye'ye gittiği belirtiliyor