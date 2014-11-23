T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'IŞİD saflarında 60 Alman öldü'

Alman istihbaratı, IŞİD saflarında savaşmak üzere Irak ve Suriye'ye giden Alman vatandaşları hakkında açıklamada bulundu.

23 Kasım 2014 12:02


Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) başkanı Hans-Georg Maaßen, IŞİD mensubu Alman vatandaşları konusunda "Welt am Sonntag" gazetesine demeç verdi.

Açıklamaya göre, Irak ve Suriye'ye IŞİD saflarında savaşmak üzere giden Almanların sayısı 550'yi buluyor. Şimdiye kadar sözkonusu kişilerden 60'ı hayatını kaybetti. Ölenlerden 9'u intihar komandosu olarak görev aldı.

IŞİD saflarında savaştıktan sonra Almanya'ya geri dönenlerin sayısını yaklaşık 180 olarak açıklayan Maaßen, Almanya'da olası saldırı tehdidi konusunda şunları söyledi: "ABD, İngiltere, Fransa ve diğer Batılı ülkelerle birlikte aynı teknede bulunuyoruz. Durum kaygı verici ancak korkuya kapılmamalıyız. Her türlü önlemi almamıza karşın bizde de saldırı düzenlenebileceği ihtimaline hazır olmalıyız. Belli bir tehdidin sözkonusu olduğu unutulmamalıdır."

Sosyal medyaya takip

Hans-Georg Maaßen, istihbarat örgütünün özellikle IŞİD taraftarlarının sosyal medya platformlarındaki iletişimini yakından takip ettiğini söyledi. IŞİD saflarına katılımı "Maalesef İslami propagandanın başarısı" sözleriyle niteleyen Maaßen, "Almanya merkezli ve uluslararası sosyal medya platformlarına atılan mesajların gerektiğinde müdahale edilerek silinmesi için bu sitelerin işleticileriyle yakın temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

IŞİD'e Almanya'dan katılımın son 6 hafta içinde artış kaydettiğini belirten Maaßen, IŞİD ile El Kaide arasında büyük rekabet yaşandığını, bir "başarı modeli" olarak görüldüğü için aşırıların büyük kısmının IŞİD'e katıldığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanIŞİDIrakSuriyeAnayasayı Koruma TeşkilatıHans-Georg Maaßen IŞİDSonntag34;Suriye IŞİDAlmanlarınAlmanyaMaaßen AlmanyaFransaBatılıMaaßenMaaßen IŞİD KaideDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/rtr NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24