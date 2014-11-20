'Kobanê'nin yüzde 80'i YPG'nin elinde, siviller dönüyor'

Kobanê’de, ABD öncülüğündeki koalisyonun ve Peşmerge güçlerinin desteğiyle IŞİD'e karşı savaşan YPG (Halk Savunma Birlikleri) 'kentin yüzde 80'inin kontrolünü' ele geçirdi.

BBC Türkçe'nin bölgedeki gelişmelere dair sorularını yanıtlayan Kobanê Eşbaşkanı Enver Müslim, YPG'nin kentte hâkimiyetini güçlendirmesiyle beraber 'son günlerde binlerce sivilin de Kobanê’ye geri döndüğünü' söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin (Demokratik Birlik Partisi) ilan ettiği üç kantondan biri olan Kobanê’de, Kürt birlikler ve IŞİD arasındaki mücadelede ikinci ayını doldurdu.

Kobanê Eşbaşkanı Enver Müslim, "Çatışmalar 65 günü geride bıraktı. YPG/YPJ'nin ilerleyişi sürüyor" dedi ve "IŞİD'in, doğuda Kaniya kurda ve Mıştenur tepesinde varlığı devam ediyor. Mıştenur'da yoğun çatışmalar var" diye ekledi.

Müslim, Peşmerge birliklerinin de ağır silahlarla IŞİD mevzilerini vurduğunu belirtti ve Kobani'deki sivillere dair de şu açıklamayı yaptı:

"YPG'nin ilerlemesi üzerine son günlerde binlerce sivil Kobanê’ye geldi. Şimdi 20 bine yakın sivil var. Sivillerin ilaç, gıda, giyecek ve yiyecek ihtiyacı var. Bu ihtiyaçların karşılanması için uğraşıyoruz."

"Kobanê’nin yüzde 80'i YPG'nin, yüzde 20'si IŞİD'in elinde" diyen Müslim, havan toplarıyla Kobanê’ye saldırılarını sürdüren IŞİD'in sivil halka yönelik 'katliam tehlikesi olduğunu' ifade etti.

Enver, Türkiye'ye 'koridor açılması' çağrısını yineledi ve "IŞİD Kobanê’ye ele geçirirse yönünü Türkiye devletine çevirir. Türkiye'ye yardım koridoru açılması çağrısını birçok defa yaptık ama yanıt alamadık" dedi.

Kobanêli yetkili, 'ABD ve Avrupa ile de görüşmelerinin sürdüğünü' belirterek "Kobanê’ye destek vermek isteyenlere de kapımız açık" çağrısında bulundu.

'ENKS, YPG çatısı altında savaşsın'

Diğer yandan, Kobanê’de YPG'ye destek verme amacıyla, Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) de bölgeye birlik göndermek istemiş fakat YPG'nin bu birliklerin Kobanê’ye girişine engel olduğu bildirilmişti.

Enver Müslim, ENKS birliklerinin ancak 'YPG adıyla savaşabileceklerini' şu sözlerle ifade etti:

"ENKS üyeleri kendi iradeleriyle Kobanê’ye gelip savaşmak istedi. Biz geleceklerin YPG çatısı altında savaşmasını istiyoruz. Biz de Kobanê kantonu yönetimi olarak Kobanê’de iki gücü kabul etmiyoruz. YPG herhangi bir partinin gücü değildir. Kobanê’nin savunma gücüdür."

Müslim ayrıca, davet üzerine Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne ziyarette bulunduğunu belirtti ve "Orada Kürt Parti ve örgütleriyle görüşmeler yaptım. Kimseden herhangi bir silah sözü almadık" dedi.

Müslim, "Bizim gidişimiz Kobanê ve IŞİD terörüne ilişkindir. Orada (Irak Eski Cumhurbaşkanı) Celal Talabani ile görüştüm. Kendisi, Kürtlerin Kobanê’ye sahiplenmesinden dolayı sevindiğini, memnuniyet duyduğunu söyledi. Faydalı bir görüşme oldu" diye konuştu.

ABD öncülüğündeki koalisyon da IŞİD mevzilerine yönelik hava saldırılarına devam ediyor.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, koalisyon uçaklarının Pazartesi gününden bu yana Suriye'de IŞİD' mevzilerine altı, El Kaide bağlantılı Horasan örgütünün konuşlandığı noktaya bir, Irak'a da 24 hava saldırısı düzenledi.

ABD ordusu, Kobanê yakınlarındaki beş IŞİD mevzisinin de hedef alındığını ve IŞİD'in üç birliğinin vurulduğunu duyurdu.