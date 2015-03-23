Youtube’un yeni özelliği kotanızı bitirebilir

YouTube'un sunduğu 'Otomatik oynat' özelliği her ne kadar kullanıcı dostu gibi görünse de, dikkat edilmediğinde kotanızı tüketebilir. İşte yapılması gerekenler.

Bugün gazetesininin haberine göre, YouTube'un yeni sunmaya başladığı "otomatik oynatma" işlevi, durmaksızın müzik dinlemeyi sevenler için harika bir yetenek. Ancak herkes, YouTube'un seçtiği videoların çalınmasından hoşlanmamış olabilir. Otomatik oynatma canınızı sıktıysa üzülmeyin çünkü bu işlevi kapatmanın çok kolay bir yolu var.

Yeni ayarın gösterildiği kısımda daha önce YouTube reklamları gösterildiğinden, onu atlamış olabilirsiniz. Otomatik oynatmayı kapatmak için, sağ tarafta, önerilen videoların en tepesindeki mavi düğmeyi kullanmanız gerekiyor. Düğmeyi kapalı konuma getirdiğinizde YouTube, önerdiği videoları otomatik olarak çalmayacak.

Otomatik yürütmeyi kapattığınıza göre artık YouTube videolarının peş peşe sıralanıp, kotanızı bitirmeyeceğinden emin olabilirsiniz.

İşte "otomatik oynat" butonu: