YouTube'a panoramik video desteği geliyor

Popüler video paylaşım sitesi YouTube, çok yakında panoramik videoları da desteklemeye başlayacak.

360 derece açılı çekim yapan videolar bir süredir piyasada ilgi görüyordu ancak bu videoları yayınlamak kolay iş değil. Zira hiçbir video paylaşım platformu videolara destek vermiyordu. Videoları izleyebilmek için kullanıcıların klavye ve mouse ile videoya müdahale ederek bakış açısını değiştirebilmesi gerekiyor. Bu da paylaşım platformlarının özel yazılım desteğini gerektiriyor.

YouTube yeni yaptığı açıklama ile yakında sitede 360 derece videoları yayınlamanın mümkün olacağını bildirdi. Henüz ortada net bir tarih yok ancak bu destek açıklamasının diğer video paylaşım sitelerini de harekete geçirmesi mümkün olacak.

360 dereceli videoların önemli bir kullanım alanı da sanal gözlükler. Bu videolar, Oculus Rift gibi sanal gözlüklerde rahatlıkla izlenebiliyor.