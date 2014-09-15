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Bilim / Teknoloji

Youtube'ta videolar internetsiz izlenebilecek

Dünyanın en büyük video platformu YouTube'taki videolar, Hindistan'da offline olarak da izlenebilecek

15 Eylül 2014 16:13

Google'ın sahibi olduğu popüler video platformu YouTube, kullanıcılarına ilerleyen haftalarda büyük bir jest yapacak. Kullanıcılar artık videoları internete bağlı olmadıklarında dahi izleyebilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İlk etapta Hindistan'da uygulamaya konacak olan YouTube'un yeni özelliğinin Google'ın en ucuz telefonu Android One'ın ülkede satışa sunulmasının ardından gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. YouTube'un yöneticisi Ceasar Sengupta, konuyla ilgili yaptığı açıklamada birkaç hafta içinde YouTube videolarının offline olarak da izlenebileceğini, tek tıklamayla videoları hem telefona, hem de tablet veya bilgisayara indirilebileceğini kaydetti.

YouTube'un video içlerine serpiştirdiği reklamların offline mod'da nasıl görüntüleneceği ise netlik kazanmadı; ancak YouTube'a yakın kaynaklar offline olarak izlenebilen videolara da Google'ın reklamı yerleştireceğine kesin gözüyle bakıyor.

Hindistan'ın ardından YouTube'un bu özelliği diğer ülkelere sunup sunmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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