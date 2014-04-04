YouTube yasağı da kalkıyor

Dün akşam saatlerinde Twitter'ın tekrar erişime açılmasının ardından bu kez Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi YouTube yasağının kaldırılması kararını verdi.

YouTube neden kapatılmıştı?

YouTube'un kapatılmasında Dışişleri'ndeki gizli ses kayıtlarının etkili olduğunu düşünürken TİB'in internet sitesi sorgulama sayfasında youtube.com.tr hakkında bilgi talep edildiğinde çıkan sonuç herkesi şaşırtmıştı. TİB'in YouTube'u kapatma gerekçesi aynen şöyle:

"Bu İnternet sitesi (youtube.com) hakkında Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi'nin 27/03/2014 tarih ve 2014/358 sayılı kararına istinaden ve 5651 sayılı kanunun 8. Madde 1/b bendi uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından KORUMA TEDBİRİ uygulanmaktadır."

Konuyla ilgili Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Bilişim Hukuk Uzmanı Av. Gökhan Ahi, istihbarat, iç güvenlik gibi nedenle internet sitelerinin ülkemizde kapatılması için bir kanun bulunmadığını, bu nedenle söz konusu videoların kaldırılması için başka bir kanunla sitenin kapatıldığını söyledi.

Ahi, internet sitelerinin Türkiye'de kapatılması için üç yöntemin bulunduğunu kaydetti ve sözlerine şöyle devam etti: "5651 sayılı internet yasası, 5846 sayılı fikir sanat eserleri yasası, Medeni kanunun 24. maddesi..."

Mahkemenin kapatma gerekçesinde yazılı olan 5651 sayılı kanunun 8. madde 1/b bendini değerlendiren Ahi, Atatürk aleyhine işlenen suçlarda bu maddenin devreye girdiğine dikkat çekti. Ahi'ye göre Suriye ses kayıtlarının YouTube'a düşmesiyle birlikte site kapatmak için gerekçe bulamayan TİB, Atatürk'e hakaret içeren herhangi bir videoyu sitede bulup sebep göstererek bahane yarattığını ve YouTube erişimini kapattığını söyledi.