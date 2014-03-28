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Haşim Kılıç'tan YouTube yorumu: Sorunlar uygulamadan kaynaklanıyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, 'Anayasamızda hak ve özgürlüklerin korunması ile ilgili gerekli tedbirler alınmış durumda. Bütün bu sorunlar biraz uygulamadan kaynaklanıyor.' dedi.

28 Mart 2014 23:09

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Suriye’nin durumunun değerlendirildiği güvenlik toplantısının illegal dinlenmesine ilişkin olarak, “Ülkemizin onuru ve ülkemizin dışarıdaki olan imajı adına fevkalade önemsenecek ve vahim olarak nitelendirilebilecek bir olay” şeklinde konuştu.

Haşim Kılıç, Twitter'ın ardından Youtube'un da kapatılması ile ilgili olarak "Anayasamızda hem insanların hak ve özgürlükleri hem de anayasal düzenin korunması ile ilgili gerekli tedbirler alınmış durumda. Bütün bu sorunlar biraz uygulamadan kaynaklanıyor." dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi üyeleri Celal Mümtaz Akıncı ve Zühtü Arslan ile birlikte Bosna Hersek Anayası Mahkemesi'nin kuruluşunun 50'nci yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Saraybosna'da, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) katkılarıyla yaptırılan Srebrenitsa Anma Galerisi'ni ziyaret etti.

Haşim Kılıç, Suriye konulu gizli güvenlik toplantısının ses kayıtlarının internete sızdırılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Tabii ki bu konularla ilgili anayasal güvenceler yok değil, var. Şu anda bu yaşananlar uygulama ile ilgili sorunlar. Dolayısıyla bu uygulamayla ilgili sorunlarla mücadele ancak teknolojik gelişmelerle ve buna karşı üretilen tedbirlerle mümkün olabiliyor. Tabii biz şu anda ne olup bittiğini, ülkeden ayrı olduğumuz için yakından öğrenme fırsatı bulamadık ancak duyduğumuz kadar ile çok vahim bir olay bu. Gerçekten çok üzücü bir olay. Ülkemizin onuru ve ülkemizin dışarıdaki olan imajı adına fevkalade önemsenecek ve vahim olarak nitelendirilebilecek bir olay. Böyle bir şey olmuş olmasından dolayı üzüntü duyuyoruz tabi ama ülkemize döndüğümüzde bunun neden ve niçin, nasıl olduğu konusunda herhalde daha yakından bilgi alma imkanına sahip olacağız."

Kılıç, Twitter ve YouTube'la ilgili alınan kararlarla ilgili ise şöyle konuştu:

"Anayasamızda hem insanların hak ve özgürlükleri hem de anayasal düzenin korunması ile ilgili gerekli tedbirler alınmış durumda. Bütün bu sorunlar biraz uygulamadan kaynaklanıyor. Tabii ki bu konular mahkeme önüne geldiği için biz de bu konularda çok fazla konuşamıyoruz. Nitekim elimizde bunlarla ilgili özelikle bu Twitter'ın durdurulmasıyla ilgili bir başvuru var. Dün YouTube'un yasaklanması söz konusu olmuş. Onunla ilgili bir başvuru da olabilir, bu sebepten yakından bir değerlendirmeye tabi tutamıyoruz."

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