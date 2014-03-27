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Ekonomi

Youtube kapatıldı, dolar 2,18'in üstüne çıktı

Gün içinde 2,1752'ye kadar inen dolar, YouTube'a erişimin engellenmesinin ardından 2,18'i aştı

27 Mart 2014 20:43

Sabah saatlerinde 2,1752'ye kadar inen dolar, Youtube’un erişime engellenmesinin ardından tekrar yükselerek, dolar 2,1860 seviyesine geldi.

Dolar/TL gün içinde devam eden yabancı girişleriyle 3 haftanın yeni en düşüğü olan 2,18'in altına geriledi.  Saat 16.40'ta 2,1752'ye kadar inen dolar, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın YouTube'a erişimin engellendiğini duyurmasının ardından yükselişe geçti. Kısa sürede 1 kuruştan fazla değer kazanan dolar 2,1860 lirayı geçti. Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklara faiz ödeyebileceği açıklamasının yanı sıra küresel iyimserlik ve yerel seçimlerde siyasi dengelerin bozulmayacağı yönündeki beklenti doların değer kaybetmesinde etkili oldu. 3 liranın altında seyreden Euro ise yeniden bu seviyeyi aşarak 3,0030'a yükseldi.

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