YouTube Türkiye'de iş ortakları arıyor

YouTube, Google Türkiye ofisinde YouTube İş Ortaklığı Programı‘nı başlatacağını açıkladı. Konu hakkında Google Türkiye ofisinde basın mensuplarına özel bir tanıtım toplantısı düzenleyen Google Türkiye, programın tüm detaylarını ve merak edilenleri paylaştı.

Webrazzi'de yayımlanan habere göre, YouTube İş Ortaklığı Programı çerçevesinde yayıncılar Google’daki AdSense hesapları üzerinden para alışverişini sağlayabilecek.

Konu hakkında konuşan YouTube EMEA Bölgesi İş Ortağı Geliştirme Operasyonları Birimi Kıdemli Stratejisti olan Christoph Poropatits, vergilendirmenin yine yayıncıların sorumluluğunda olacağını paylaştı.