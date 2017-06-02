Youtube, 240 milyon tıklanan videoyu kaldırdı

“Gece Gölgenin Rahatına Bak” şarkısı ile gündeme gelen Çağatay Akman’ın klibi Youtube’dan telif gerekçesi ile kaldırıldı. Şarkının orijinalinin Anna RF adlı grubun “Jump” şarkısı olduğu iddia edilirken, Akman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ‘Sahte telif atılmış bulunmakta. Yakında vizyonda’ dedi.

Şarkının orijinalinin Anna RF adlı grubun Jump adlı şarkısı olduğu belirtildi. Akman Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Anna RF ile ilgili bir şeyin olmadığı belirtirken klibinin tekrar yayına gireceğini söyledi.