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Genç şarkıcı Çağatay Akman’dan homofobik paylaşım

Akman'ın yaptığı paylaşım tepki gördü

01 Mayıs 2017 20:52

“Gece gölgenin rahatına bak” isimli bir şarkı ile tanınan genç şarkıcı Çağatay Akman, yaptığı homofobik bir paylaşımla tepki topladı.

Twitter adresini aktif bir şekilde kullanan şarkıcı, yaklaşık 88 bin kişinin takip ettiği hesabından, “Sessizce hapşırmaya çalışan erkek ibnedir” diye yazdı.

Takipçilerinin tepkisini çeken Akman’a bir Twitter kullanıcısı, “Senin gibi dar görüşlü saçma sapan düşünceli insanlar 100 milyon tık alıyo,sanat yerlerde resmen… yazık be” diye yazınca Akman, “Bak bak sessiz hapşuran nasıl kendini belli ediyor :)” diye karşılık verdi. Akman’ın bu paylaşımları onlarca tepki aldı.

 

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Çağatay Akmanhomofobikgece gölgenin rahatına bak

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