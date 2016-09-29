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Yaşam

Yön Radyo hakkında da kapatma kararı

TÜRKSAT'ın dün akşam 12 televizyonun yayınının durdurulmasının ardından bugün de Yön Radyo kapatıldı

29 Eylül 2016 20:02

Olağanüstü hal kapsamında kapatılan medya kuruluşlarına bir yenisi daha eklendi. Dün TÜRKSAT’ın 12 medya kuruluşu hakkında kapatma kararı vermesinin ardından bugün de Başbakanlık bünyesinde oluşturulan komisyonun teklifi ve ilgili bakanın onayı ile Yön Radyo hakkında da kapatma kararı alındı.

Yön Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Mansur Kılınç, Ulusal Kanal'da katıldığı canlı yayında Yön Radyo hakkında alınan kararla ilgili açıklama yaptı. Aynı zamanda Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği'nin (RATEM) ve Asya Medya İşbirliği Örgütü'nün kurucularından olan Yüksel Mansur Kılınç, "Türküler Kapatılamaz" dedi.

TURKSAT'ın dün gece itibariyle Yön Radyo'nun uydu yayınlarını durdurduğunu ifade eden Kılınç, kendilerine bir tebligatın henüz yapılmadığını, FM yayınının devam ettiğini kaydederek "kapatma kararının uygulanacağı anlaşılmaktadır" dedi. Yüksel Masur Kılınç, basından sorumlu devlet bakanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonun aralarında Yön Radyo'nun da olduğu radyo ve televizyonların kapatılması kararını RTÜK'e de bildirdiğini söyledi.

 

'Türküler kapatılamaz'

 

Yüksel Mansur Kılınç'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yön Radyo 23 yıldır yayında. Yön Radyo'nun yayın çizgisi Anadolu'nun en ortak değerleri olan türkülerdir.
Radyomuz geliştirdiği uluslararası ilişkilerle Anadolu türkülerini dünyaya dinletmiş, kültürümüzü tanıtmıştır.
23 yıldır bağımsız yayıncılık anlayışını esas almış nadir yayın kuruluşlarından olan Yön Radyo'nun çizgisi, Türkiye çigisidir, basın ve ifade özgürlüğü çizgisidir.
Radyomuz, 23 yıllık yayın yaşamında gerek RTÜK, gerekse diğer idari kurumlardan herhangi bir uyarı almamış nadir kurumlardan biridir.

Yön Radyo, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı yaptığı yayınlar nedeniyle  RTÜK'ün teşekkür ettiği yayın kuruluşları arasındadır. Bu nedenle RTÜK Başkanı'nı bu yanlışlığın düzeltilmesi için sorumluluk almaya davet ediyorum.

Kapatma kararının muhatabı olarak Başbakanlık'taki bir komisyon gösteriliyor. Bu karar, AK Parti'nin kendilerinden olmayan bütün yayın kuruluşlarını susturmayı hedeflediğinin bir göstergesi olabilir. Bir diğer ihtimal, söz konusu komisyonda Fethullahçı Terör Örgütü'nün bağlantıları olabilir. Başbakanlığı ciddi bir inceleme yapmaya, hızlı karar alamaya ve bu ayıbı düzeltmeye davet ediyorum." 

 

 

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