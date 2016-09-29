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BBC Türkçe

12 televizyon kanalının yayını durduruldu

Olağanüstü Hal sürecinde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Türksat uydusu üzerinden yayın yapan 12 kanalın yayını durduruldu.

29 Eylül 2016 05:13

Olağanüstü Hal sürecinde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 12 kanalın yayını durduruldu.

Hürriyet'in haberine göre Türksat üzerinden yayın yapan, aralarında Hayatın Sesi, TV 10, Van TV, Jiyan TV, Azadi TV ve Zarog TV'nin de bulunduğu 12 televizyon kanalının yayını durdu.

RTÜK yetkilileri, Başbakanlık kararıyla, OHAL kapsamında çıkarılan 668 sayılı Karur Hükmünde Kararname ile kanalların yayınının durdurulduğu söyledi.

RTÜK'ün kararı Türksat'a tebliğ etmesiyle de kanalların yayını kesildi.

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