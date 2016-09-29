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Medya

Basın Konseyi: 12 kanalın yayınının durdurulması, çok sesliliği kesmektir

Hayatın Sesi, TV 10, Van TV, Jiyan TV, Azadi TV ve Zarog TV’nin de bulunduğu 12 kanalın yayını durdurulmuştu

29 Eylül 2016 19:40

Basın Konseyi'nce yapılan açıklamada, "Türksat üzerinden yayın yapan, aralarında Hayatın Sesi, TV 10, Van TV, Jiyan TV, Azadi TV ve Zarog TV’nin de bulunduğu 12 televizyon kanalının yayınının durdurulması, çok sesliliğin önünün kesilmesidir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu uygulama, demokrasilerde ki çoğulculuk ilkesine aykırıdır. Bu tür yasaklamalarla değişik seslerin susturulduğunu ve bu durumun sorunlara çözüm getirmediğini düşünüyoruz. OHAL’in üç ay daha uzatılma nedeninin, FETÖ olduğu açıklandığı bir günde, medya organlarına getirilen bu yayın yasağının gerekçelerinin bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. 

Görevi sadece halkı bilgilendirmek olan seslerin susturulmasının, Türkiye’de artık bir gelenek haline dönüşmekte olduğunun farkındayız. Çağdaş demokratik bir ülkeye yakışmayan bu uygulamayla muhalif seslerin susturulmasını, kapatılan TV kanalları ve gazetelerde çalışan yüzlerce medya emekçisinin işsiz ve mağdur edilmesini kabul edemiyoruz. Halkın haber alma hakkı kutsaldır, gazetecilik suç değildir. "

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