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Politika

'Yolsuzlukları ortaya çıkartan ekipten intikam almak istiyorlar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yapan ekipten intikam alınmak istediğini söyledi

23 Temmuz 2014 01:01

CHP lideri Başkanı Kemal Kılıçdaroğluİstanbul'da başlatılan 'paralel yapı' operasyonuna ilişkin olarak, "Sabaha karşı operasyonlar demokrasilerde olmaz. İnsanları davet edersiniz gelirler, kimsenin de kaçacak hali yoktur. Eğer kaçmalarından şüpheleniyorlarsa ona bir şey diyemeyiz. Ama kimsenin de kaçacak hali yoktur" dedi.

Partisince düzenlenen iftara katılmak üzere özel uçakla Muğla'ya gelen Kılıçdaroğlu'nu Milas-Bodrum Havalimanı'nda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Milletvekili Tolga Çandar, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve partililer karşıladı.

Kılıçdaroğlu daha sonra Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin özelleştirilmek istenmesine tepki amacıyla termik santral önünde çadır kuran işçileri ziyaret etti.

Bir gazetecinin, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının emniyetteki 'paralel yapı' iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında emniyet görevlilerinin gözaltına alınmasını nasıl buluyorsunuz" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: "Sabaha karşı operasyonlar demokrasilerde olmaz. İnsanları davet edersiniz gelirler, kimsenin de kaçacak hali yoktur. Eğer kaçmalarından şüpheleniyorlarsa ona bir şey diyemeyiz.

Ama kimsenin de kaçacak hali yoktur. Şimdi 17 Aralık operasyonunun, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ki 25 Aralıkta var biliyorsunuz iki dosyanın da üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Bu operasyonları yapan yani yolsuzlukları ortaya çıkaran ekipten intikam almak istiyorlar.  Bunların hepsini göreceksiniz yargıda taşlar mutlaka yerine oturacaktır. Haksızlıklar giderilecektir."

 

'Balyoz davalarında da böyle oldu'

 

Kılıçdaroğlu, yaşanan süreçte pek çok insanın bedel ödeyeceğine dikkati çekerek "Balyoz davalarında da böyle oldu, Ergenekon davalarında da böyle oldu. Masum insanlar alındı, gazetelere televizyonlara çıkarıldı. Baştan suçlu oldukları ilan edildi. Ama bugün geldiğimiz noktada haklılıkları ortaya çıktı. Ancak aileler ağır bedelle ödedi, insanlar hayatını kaybetti" diye konuştu.

21. yüzyılın Türkiye'sinde bu tür toplu tutuklamaların toplu gözaltına alınmaların doğru olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları belirtti: "Hukukun üstünlüğü dediğimiz bir kavram vardı. İnsanları davet edersiniz, insanlar gider ifade verirler ve gereği neyse onu yerine getirirler. Gerçekten bir suçu varsa kimse niye tutukladın demez. Ama bu tür eylemler yani bundan kastım intikam almak amacıyla yapılan eylemler, devletin gücü kullanılarak  belli bir kesimden ya da polislerden veya yolsuzluğu ortaya çıkaranlardan intikam almak üzere yapılan eylemler bizim kabul edebileceğimiz eylemler değil ve bunları doğru bulmuyoruz.."

 

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