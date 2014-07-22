'Paralel yapı' operasyonunda 100 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının emniyetteki "paralel yapı" iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 115 emniyet görevlisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 100 emniyet mensubu gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının emniyetteki "paralel yapı" iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Kazım A, sağlık kontrolünden geçirildi.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sivil polis aracıyla getirilen Kazım A, burada sağlık kontrolünden geçti. Kazım A, İşlemlerinin tamamlanmasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Operasyon devam ediyor

İstanbul cumhuriyet savcılarından İrfan Fidan ile Okan Özsoy'un, emniyette "paralel yapı" iddialarına ilişkin yürüttüğü "casusluk" ve "yasadışı dinleme" soruşturmaları kapsamında, bugün sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Van, Antalya ve Bitlis'in de aralarında yer aldığı çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında eski Terörle Mücadele Şube müdürleri Ömer K., Yurt A.ve Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu 100 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda, Ankara'da 3, İzmir, Bitlis ve Antalya'da birer, Diyarbakır, Van ve Kocaeli'de de ikişer şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısı İrfan Fidan'ın yürüttüğü "casusluk" soruşturması kapsamında 76 emniyet görevlisine yöneltilen suçlamalar arasında "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etmek", "Suç için anlaşma" "Görevi kötüye kullanma", "Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" yer aldı.

"Casusluk" soruşturması kapsamındaki operasyonların 15 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği ve halen devam ettiği bildirildi.

"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlaması

Cumhuriyet Savcısı Okan Özsoy'un "yasadışı dinleme" iddialarına ilişkin yürüttüğü ve eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 39 şüpheli hakkında da TCK'nın 312. maddesi uyarınca "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Bu şüpheliler için ayrıca, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etmek", "Suç için anlaşma" "Görevi kötüye kullanma", "Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlamaları da yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyona ilişkin yaptığı yazılı açıklamayla, kamuoyunu bilgilendirdi.

Açıklamada, daha önce "sözde Selam-Tevhid" örgütü kurulduğu iddiasıyla 251 kişi hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin inceleme ve araştırmanın tamamlandığı ve bu kişiler hakkında takipsizlik kararı verildiği, ortada terör örgütü kurulduğu yönünde delil olmadığı halde bir kurgu oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve bakanlarının, diğer ülke yetkilileri ile görüşmelerinin kaydedildiği, MİT Müsteşarı'nın kod adıyla örgüt üyesi olarak dinlenilip kaydedildiği, özetle casusluk yapıldığının tespiti üzerine, 21 Temmuz tarihli talimatımızla söz konusu Selam-Tevhid adlı örgüt adıyla soruşturma yapan gerçekte amaçlarının casusluk olduğu belirlenen 76 emniyet görevlisi hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmiş olup, şu an itibariyle 52 şüphelimiz alınmış, diğer şahısların yakalanmaları ve gözaltına alınmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Yasadışı dinleme" iddiaları soruşturmasına ilişkin açıklamada ise Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişlerinin, İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi hakkındaki suç ihbarında, çok sayıda kişinin sahte kimlik ve bilgilerle değişik zaman dilimlerinde özel amaçlı dinlenilip, konuşmalarının kayda alındığı yönündeki ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmada ilk başta 250 civarında içlerinde milletvekili, hakim, basın mensubu ve üst düzey bürokrat olan kişilerin sahte belgelerle, ilgisi olmadıkları yasadışı örgüt üyesi oldukları gerekçeleriyle dinlendikleri ifade edildi.

İkinci operasyon kapsamında 39 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği, 15 şüphelinin bu doğrultuda gözaltına alındığı kaydedildi.