Kelepçelenen emniyet müdürü: Haram lokma yemedim

Gece yarısı başlatılan 'paralel yapı'ya yönelik operasyonda gözaltına alanınlar arasında Eski Emniyet İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Hayati Başdağ da vardı.



Sağlık kontrolü için Haseki Hastanesi'ne getirilen Başdağ, polis arabasından indikten sonra kelepçeli ellerini havaya kaldırarak, yapılan gözaltılara tepki gösterdi.



Sağlık kontrolünden çıkan Başdağ, “Kelepçeli ellerine yine havaya kaldırarak, “Haram lokma yemedim, en ufak kanun dışı hiçbir işim yok” diye seslenerek hukuksuz gözaltılara tepki gösterdi.