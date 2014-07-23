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Kelepçelenen emniyet müdürü: Haram lokma yemedim

'Paralel yapı' operasyonunda kelepçelerek gözaltına alınan eski Emniyet İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Hayati Başdağ, kanun dışı hiçbir işle ilgisi olmadığını söyledi

23 Temmuz 2014 00:26

Gece yarısı başlatılan 'paralel yapı'ya yönelik operasyonda gözaltına alanınlar arasında Eski Emniyet İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Hayati Başdağ da vardı.

Sağlık kontrolü için Haseki Hastanesi'ne getirilen Başdağ, polis arabasından indikten sonra kelepçeli ellerini havaya kaldırarak, yapılan gözaltılara tepki gösterdi.

Sağlık kontrolünden çıkan Başdağ, “Kelepçeli ellerine yine havaya kaldırarak, “Haram lokma yemedim, en ufak kanun dışı hiçbir işim yok” diye seslenerek hukuksuz gözaltılara tepki gösterdi.

 

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