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Yolsuzluk operasyonu sonrası görevden almalar TRT Şeş'i de vurdu!

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası emniyetteki görevden almalar devletin diğer kurumlarında da genişleyerek devam ediyor

03 Ocak 2014 14:12

TRT Genel Müdürlüğü'nde 17 Aralık'ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sürecinden sonra görevden almalar devam ediyor. TRT Şeş'te birçok ismin görevine son verildi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre TRT ŞEŞ Koordinatör Yardımcısı Sedat Dalda, Haber Müdürü Cumali Çaygeç, Yayın Müdürü Çetin Tüzün ( Diyarbakır ’a gönderildi), İdari Müdür Ali Kemal (TRT Türk’e yollandı), Haber İstihbarat Müdürü Mehmet Çığın görevinden alındı. Dış Haberler Dairesi Başkanlığı’ndan Mehmet Çolak ile Mehmet Yekta da görevden uzaklaştırıldı.

Görevden almaların önümüzdeki günlerde de süreceği iddia ediliyor. Daha önce Haber Dairesi Başkanı Ahmet Çavuşoğlu ve TRT Haber Kanalı Yöneticisi Ahmet Böken görevden alınmıştı.

 

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