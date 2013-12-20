Görevden almalar Maliye Bakanlığı ve TRT'ye sıçradı

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrasında Emniyet'te başlayan görevden almalar Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) da sıçradı. MASAK Başkan Yardımcısı Faruk Elieyioğlu görevden alındı. TRT'de de Haber Dairesi Başkanı Ahmet Çavuşoğlu ve Haber Kanal Koordinatörü Ahmet Böken görevden alındı.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik önemdeki hemen hemen tüm daire başkanları değiştirildi. Görevden alınanlar arasında KOM Daire Başkanı Mehmet Yeşilkaya ve Terör Daire Başkanı Cihangir Çelik da yer aldı. Emniyet Genel Müdür Yardımcılarının değiştirileceği iddia ediliyor.

Maliye Bakanı: Her an, herhangi birisi görevden alınabilir



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TBMM’deki AK Parti kulisinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Elieyioğlu’nun görevden alınması hakkındaki sorulara cevap verdi.

T24’ten Hülya Karabağlı’nın aktardığına göre Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu ( MASAK) Başkan yardımcısının görevden alınmasına önce genel bir değerlendirmeyle, “Her an, herhangi birisi görevden alınabilir” yanıtını verdi. Şimşek, başkan yardımcısının görevden alınmasının doğru olup olmadığı sorusuna “Resmi Gazeteye bakın. Yazıyorsa alınmıştır” dedi.

TBMM Kulisinde, gazetecilerin ısrarlı sorularını biraz da sinirlenerek yanıtlayan bakan Şimşek, yolsuzluklarla ilgili açıklamalarıyla kendi partisinde de tepki görmüştü.

TRT'ye de sıçradı

İstanbul Emniyeti'nde başlayan, ardından diğer illere yayılan görevden almalar devam ediyor. Maliye Bakanlığı'ndan sonra bu kez de TRT'de görevden almalar yaşanıyor.

TRT Haber Dairesi Başkanı Ahmet Çavuşoğlu ve TRT Haber Kanal Koordinatörü Ahmet Böken görevden alındı. TRT'de görevden almaların devam edeceği bildiriliyor. Görevden alınan Ahmet Böken, TRT'den önce Samanyolu Haber'de editörlük, sunuculuk ve haber müdürlüğü yaptı. Samanyolu Haber TV'de ise genel yayın yönetmenliği görevinde bulundu. 2010 yılından bu yana da TRT Haber Kanal Koordintörlüğü görevini yapıyordu.

Atamalar yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünde Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Asayiş Dairesi Başkanlığı, Güvenlik Dairesi Başkanlığı, Kriminal Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Haberleşme Dairesi Başkanlığı, Koruma Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı iie Arşiv ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığına atamalar yapıldı.

Bu arada görevden alınan Daire Başkanlıkları'nda çoğu Daire Başkan Yardımcısı olmak üzere 170'e yakın kişinin daha görevden alınacağı belirtiliyor.