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TRT’de 20 isim daha hedefte iddiası

Yolsuzluk operasyonuyla kamuda başlayan görevden almalara TRT de eklendi. İddiaya göre cemaate yakın olan 20 isim daha görevden alınacak

21 Aralık 2013 17:05

TRT Haber Daire Başkanı Ahmet Böken'in görevden alınmasından sonra kanalda çalışan, Zaman ve STV kökenli 20 ismin hedefte olduğu iddia ediliyor.

Türkiye'yi sarsan büyük yolsuzluk operasyonunun ardından emniyet ve MASAK'tan sonra TRT'de başlayan operasyonun da genişleyeceği iddia edildi.  Gazeteport'un haberine göre, operasyon çerçevesinde TRT'nin iki genel müdür yardımcısı ile Haber Dairesindeki önemli isimlerin de görevine son verileceği belirtiliyor. İlk olarak TRT Haber Dairesi Başkanı Ahmet Böken ve yardımcısı Ahmet Çavuşoğlu görevden alındı. Böken TRT'ye Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Samanyolu TV'den geçmişti.

TRT'ye Zaman gazetesi, Samanyolu TV ve Cihan Haber Ajansından transfer edilen ve uzun süredir etkin görevlerde bulunan 20 kadar ismin pasifize edilip, bazılarının da kurumla ilişkilerinin kesileceği ileri sürülüyor. Bu kapsamada bazı bakanlıkların basın ve halkla ilişkiler müşavirlerinin de değiştirileceği belirtiliyor.

TRT'ye dışarıdan ve belli medya organlarından çok sayıda transfer yapılmış, 'Cemaat medyasından kadrolaşma ' iddiaları da sık sık gündeme gelmiş ve TBMM'de soru önergelerine konu olmuştu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bu önergelere ' Hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak asgari düzeyde açıktan ve naklen personel alımı yapıldığı' cevabını vermişti.

 

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