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Yaşam

Metro Turizm otobüsü Samsun'da kaza yaptı; 37 yaralı

Kazada yaralanan yolcular çevredeki hastanelere taşındı

23 Haziran 2016 12:42

Samsun'da Metro Turizm'e ait bir otobüs kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu otobüste bulunana 37 yolcu yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Hakan Çelikbaş'ın haberine göre; kaza, bu sabah (23 Haziran 2016) Samsun-Ankara yolu Adalar mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Trabzon'a gitmekte olan Metin G. yönetimindeki yolcu otobüsü, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Daha sonra kontrolü kaybeden sürücü orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek tahliye kanalında yan yattı.

Kazada, otobüste bulunan içinde çocukların da bulunduğu 37 kişi yaralandı. Bazı yaralılar kendi imkanlarıyla otobüsten inerek, diğer yaralıların çıkarılmasına yardım etti. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve hava helikopteri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ve jandarma güvenlik önlemi alarak Samsun-Ankara karayolunu trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların taşınmasının ardından itfaiye ekipleri tarafından yolun temizlenmesinin ardından yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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