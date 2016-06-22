T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolcu otobüsü beton bloklara çarptı; 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Balıkesir-İzmir karayolunda bir otobüsün yol kenarındaki betonlara çarpıp alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Fotoğraf: Arşiv

22 Haziran 2016 02:41

Balıkesir-İzmir karayolunda şehirlerarası yolcu otobüsünün yol kenarındaki beton bloklara çarpıp alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Bekir U. yönetimindeki yolcu otobüsü, Balıkesir-Manisa il sınırında karayolu kenarındaki beton bloklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otobüsteki bazı yolcular camlardan dışarı fırladı, diğerleri kendi imkanlarıyla araçtan uzaklaştı. Kazada, ilk belirlemelere göre sürücü olay yerinde öldü, 12 kişi yaralandı.

Tamamen yanan otobüsten çıkarılan ve ilk bilgilerde sürücü ile birlikte öldüğü belirtilen bir yolcunun, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşadığı ve ağır yaralı olarak ambulansla Akhisar'da bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ETİKETLER

son dakikaotobüsbalıkesirölüyaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24