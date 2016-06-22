Yolcu otobüsü beton bloklara çarptı; 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Balıkesir-İzmir karayolunda şehirlerarası yolcu otobüsünün yol kenarındaki beton bloklara çarpıp alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Bekir U. yönetimindeki yolcu otobüsü, Balıkesir-Manisa il sınırında karayolu kenarındaki beton bloklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otobüsteki bazı yolcular camlardan dışarı fırladı, diğerleri kendi imkanlarıyla araçtan uzaklaştı. Kazada, ilk belirlemelere göre sürücü olay yerinde öldü, 12 kişi yaralandı.

Tamamen yanan otobüsten çıkarılan ve ilk bilgilerde sürücü ile birlikte öldüğü belirtilen bir yolcunun, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşadığı ve ağır yaralı olarak ambulansla Akhisar'da bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.