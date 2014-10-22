Yolanthe Cabau: Kıvanç Tatlıtuğ tipim değil, kimse Wesley'nin yerini tutamaz

Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ ile ünlü futbolcu Wesley Sineijder'in eşi Yolanthe Cabau'nun samimi bir şekilde görüntülendi. Sneijder'in doğum günü sonrası Tatlıtuğ'u uğurlayan Cabau vedalaşırken verdiği samimi görüntülerle gündeme geldi. Cabau çıkan haberler ve Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yolanthe Cabau, yaptığı açıklamada Sineijder'le olan aşklarını anlattı. "Wesley'yi her gördüğümde karnımda kelebekler uçuyor. Hayatıma Brad Pitt girse bile, kimse Wesley'nin yerini tutamaz" dedi.

Cabau Kıvanç Tatlıtuğ ile çıkan haberleri ile ilgili, "Kıvanç Tatlıtuğ ile haberlerimiz çıkıyor ama Kıvanç bizim yakın arkadaşımız. Benim için çok değerli bir insan. Kalbi çok temiz ve güzel. Onunla zaman geçirmek, bize çok iyi geliyor. Kıvanç benim tipim değil. Kıvanç'ı ağabeyim gibi severim ve Wesley de bunu görüyor. Hayatıma Brad Pitt girse bile, kimse Wesley'nin yerini tutamaz. O adam gibi adamdır" dedi.

Cabau, özel hayatını anlattı

Şamdan Plus dergisini yeni sayısına konuşan Yolanthe Cabau, ilk kez bir Türk filminde rol almaya hazırlanıyor. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk ve takı tasarımcılığı da yapıyor. Yolanthe hayatıyla ilgili, "Yurt dışına son dönemde film ve dizi çekimleri için gidiyorum. Tabii ki o zamanlar eşimi ve İstanbul'u çok özlüyorum. Onun için birkaç günlüğüne iş arasında İstanbul'a gelip gidiyorum. İstanbul'da olmayı tercih ediyorum.

İstanbul'da güzel bir iş teklifi aldığım için mutluyum. 'Polis Akademisi Alaturka' filminde rol alacağım. Orada kick-boks dersi veren bir hocayı canlandıracağım" açıklamalarında bulundu.

Birbirimize hala aşığız

Yolanthe Cabau, "Wesley'le hâlâ birbirimize çok aşığız. Onu her gördüğümde yine karnımda kelebekler uçuyor. İki sene önce Amerika'da çekimlerim vardı ve bu yüzden Wesley'yi uzun zaman göremediğim oldu. Çekimi bırakıp gidemiyordum. Birbirimizi çok özlüyorduk. O özlemi ve duyguyu hayatımda bir kez daha hissetmek istemiyorum" dedi. Cabau, "Beş sene önce evlendik, evlenmeden önce Wesley beni çok kıskanıyordu. Ama bu eskide kalmış bir şey bizim için. Birbirimizden çok eminiz diyebilirim. Kesinlikle birbirimize bir şey yasaklamayız. İkimiz de yetişkin insanlarız ve neyin doğru veya neyin yanlış olduğunu biliyoruz" dedi.

Kıvanç tipim değil

Cabau Kıvanç Tatlıtuğ ile çıkan haberleri ile ilgili, "Kıvanç Tatlıtuğ ile haberlerimiz çıkıyor ama Kıvanç bizim yakın arkadaşımız. Benim için çok değerli bir insan. Kalbi çok temiz ve güzel. Onunla zaman geçirmek, bize çok iyi geliyor. Kıvanç benim tipim değil. Kıvanç'ı ağabeyim gibi severim ve Wesley de bunu görüyor. Hayatıma Brad Pitt girse bile, kimse Wesley'nin yerini tutamaz. O adam gibi adamdır" dedi.