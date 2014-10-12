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Kıvanç Tatlıtuğ: O faturayı ödediysem yaptığım mesleği bırakacağım

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz hafta 5 günlük tatile 50 bin lira harcadığı yönünde çıkan haberlere isyan etti

12 Ekim 2014 20:34

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bayramda beş günlük tatile 50 bin lira, iki gecelik yemeğe 10 bin lira ödediği yönünde ortaya atılan iddialara cevap verdi. Tatlıtuğ, “Ülkemizin zor günler geçirdiği dönemde bu tür haberlerin kendisini vurdum duymaz bir insan olarak göstermeye çalışıyorlar” diyerek, “Eger geçen hafta ismi geçen otelde kaldıysam, o faturayı ödediysem, iki gece yemeğe o parayı verdiysem ben şu anda yaptığım mesleği bırakacağım..." dedi.

Tatlıtuğ’un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Geçen hafta yani bayram tatilinde,50 bin liraya 5 günlük tatil yaptığımı, iki gece yediğim yemeğe 10 bin lira ödediğimi, arka arkaya şampanyalar patlattığımı söyleyerek, güzel memleketimin içimi parçalayan şu karışık döneminde, beni sağduyudan yoksun, vurdumduymaz bir insan gibi göstermeye çalışıyorlar.

Unutma sakın! Ben bu güzel ülkenin vatandaşıyım...Benim " geçen hafta" yani bayram tatilinde nerede kaldığım belli, ne yaptığım belli, ve ne kadar fatura ödediğim de belli..

Ayıptır...Günahtır...

Eger geçen hafta ismi geçen otelde kaldıysam, o faturayı ödediysem, iki gece yemeğe o parayı verdiysem ben şu anda yaptığım mesleği bırakacağım..."

 

 

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