Yolanda Pecoraro, Tom Cruise'un yeni sevgilisi mi?

Üçüncü eşi Katie Holmes ile ayrılığı kesinleşen Cruise'un adı Yolanda Pecoraro isimli oyuncu ile anılmaya başladı.

RadarOnline'ın haberine göre; Yolanda Pecoraro isimli oyuncu yeni Bayan Cruise olmaya aday.

Pecoraro ile Cruise'un 2004 yılında İspanya’daki bir Scientology merkezinin açısında tanıştığı belirtiliyor.

İkilinin David ve Victoria Beckham çifti ile futbol maçında çekilmiş fotoğrafları, Andrew Morton’un yazdığı Cruise'ın biyografisini anlatan kitapta da yer alıyor.

27 yaşındaki Pecoraro ise söylentilere cevap olarak "Tom Cruise’u tanıyorum. Ama, hayır... Evli ya da nişanlı değilim" dedi.

Daha önce iki ayrı kilise üyesiyle daha aşk yaşamış olan Pecoraro'nın bu açıklamasının nedeni olarak kilisenin medya konusundaki hassaslığı gösteriliyor.

Scientology uzmanı Margery Wakefield, "Tom Cruise’un yeni eşi kilise üyesi olmalı" derken, Pecoraro da çevresinde 13 yaşından beri aldığı dersler nedeniyle Scientology prensesi olarak biliniyor.

Yakın çevresi ise Tom Cruise’un henüz ayrılığın etkisini atlatamadığını ve üzgün olduğunu belirtiyor.