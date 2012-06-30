Tom Cruise ve Katie Holmes boşanıyor

ABD'li ünlü çift Tom Cruise ve Katie Holmes, 6 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

Holmes'un avukatı Jonathan Wolfe, yaptığı açıklamada, çiftin ayrılmaya karar verdiğini ancak boşanma nedeninin aile için özel bir mesele olduğunu söyledi. Tom Cruise, Oprah Winfrey'in televizyon programında koltuğun üzerinde zıplayarak aşkını ilan ettikten sonra çift İtalya'da bir kalede 2006 yılında evlenmişti.

50 yaşındaki Tom Cruise ile 34 yaşındaki Katie Holmes'un 6 yaşında Suri adında bir kızları bulunuyor. Cruise, daha önce Mimi Rogers ve Nicole Kidman ile evlilik yapmıştı.