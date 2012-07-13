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Tom Cruise 'basılma' iddiasına ne dedi?

İddialara göre Holmes eşini yakın aile dostları David Beckham ile yatakta bastığı için boşanma kararı aldı

13 Temmuz 2012 23:49

Magazin gündemine bomba gibi düşen 'Kate, Tom'u David Beckham'la yatakta bastı' iddiaları ünlü yıldızı çok kızdırdı.

Boşanma davası yüzünden zor günler geçiren ABD'li oyuncu Tom Cruise sonunda sessizliğini bozdu. 50 yaşındaki oyuncu avukatı aracılığıyla hakkında çıkan haberler yüzünden National Enquirer Gazetesi'ni milyon dolarlık tazminat davası açmakla tehdit etti.

 

Suri'ye 'hapis' iddiası

 

National Enquirer, Tom Cruise'un tam bir canavar olduğunu iddia etmişti Gazete, Cruise'un eşi Katie Holmes'a şiddet uyguladığını öne sürmüş aynı zamanda kızı Suri'yi ceza olarak penceresiz küçük bir odada hapsettiğini yazmıştı.

 

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