Tom Cruise 'basılma' iddiasına ne dedi?

Magazin gündemine bomba gibi düşen 'Kate, Tom'u David Beckham'la yatakta bastı' iddiaları ünlü yıldızı çok kızdırdı.

Boşanma davası yüzünden zor günler geçiren ABD'li oyuncu Tom Cruise sonunda sessizliğini bozdu. 50 yaşındaki oyuncu avukatı aracılığıyla hakkında çıkan haberler yüzünden National Enquirer Gazetesi'ni milyon dolarlık tazminat davası açmakla tehdit etti.

Suri'ye 'hapis' iddiası

National Enquirer, Tom Cruise'un tam bir canavar olduğunu iddia etmişti Gazete, Cruise'un eşi Katie Holmes'a şiddet uyguladığını öne sürmüş aynı zamanda kızı Suri'yi ceza olarak penceresiz küçük bir odada hapsettiğini yazmıştı.