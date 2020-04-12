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Medya

Yol TV'nin ardından Sendika.org'un da Twitter hesabı askıya alındı

12 Nisan 2020 12:10

Yol TV'nin ardından sendika.org haber sitesinin Twitter hesabı da teknik bir nedenden dolayı askıya alındı.

Gazeteci Ali Ergin Demirhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sendika.org haber sitesinin Twitter hesabının askıya alındığını duyurdu.

Yedek hesabın takip edilmesini isteyen Demirhan, "Sendika.org'un ana Twitter hesabı askıya alındı. Hesap geri gelene kadar yedek hesap devrede. Takibe alır, paylaşırsanız seviniriz" diye yazdı.

Daha önce de Yol Tv, Ziryab Dergisi ile gazeteciler Murat Bayram, Ferid Demirel ve Mevlüt Oğuz'un Twitter hesapları da bilinmeyen bir gerekçeyle askıya alınmıştı.

TIKLAYIN - Yol TV'den sonra üç gazetecinin daha Twitter hesapları askıya alındı

 

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