Yol TV'den sonra üç gazetecinin daha Twitter hesapları askıya alındı

T24 Haber Merkezi

Gazeteciler Murat Bayram, Mevlüt Oğuz ve Ferid Demirel ile müzik dergisi Kovara Ziryab’ın Twitter hesapları bilinmeyen bir gerekçeyle askıya alındı.

T24’e konuşan gazeteciler, Murat Bayram, Mevlüt Oğuz ve Ferid Demirel askıya alınan 4 hesabında Kürtçe haber ve içerikler barındırdığına dikkat çekti.

Yaklaşık 10 gündür Twitter hesabına giriş yapamadığını belirten Mevlüt Oğuz, Yaklaşık 10 gündür Twitter hesabına giriş yapamadığını belirten Mevlüt Oğuz, “Editörlüğünü üstlendiğim müzik dergisi Ziryab'a da bir süre erişim sağlayamadık. Nedenini tam olarak bilmiyorum ama kısıtlanan birçok hesabın ortak noktası Kürtçe paylaşımlar yapıyor olması. Acaba nedeni bu mudur diye aklımıza soru işaretleri gelmedi değil. Ben böyle olduğunu düşünmek istemiyorum ve duruma iyimserlikle yaklaşıyorum fakat bir şikayet ya da sansür girişimi olabilir" dedi.

“Kürtçe'nin dijital platformlarda, teknolojik sistemlerde tanınmıyor olmasıyla ilgili olabilir”

Murat Bayram, Twitter hesabımdaki tüm paylaşımların Kürtçe olduğunu belirterek, “Benim hesabım, Ziryab ve birkaç arkadaşımın Twitter hesaplarının erişime engellemesinden hemen sonra kısıtlandı” dedi.

Kısıtlamaların iki nedenden dolayı olabileceğine dikkat çeken Bayram, “Kürtçe'nin dijital platformlarda, teknolojik sistemlerde tanınmıyor olmasıyla da ilgili olabilir. Bir grup veya kişi tarafından şikayet de edilmiş olabiliriz" ifadelerini kullandı.

“Gazetecilerin hesaplarının engellenmesi her ne sebeple olursa olsun sansürdür”

Hesabının 25 Mart’ta erişime açıldığını belirten Ferid Demirel ise bianet’in Kürtçe haberlerini paylaştığı Twitter hesabının geçtiğimiz günlerde kısıtlandığını ve daha sonra açıldığını belirtti.

Şahsi hesabının çok geç erişime açıldığını belirten Demirel, “Twitter’in ilgili birimi ile irtibata geçmeme rağmen olumlu veya olumsuz bir geri dönüş alamadım. Gazetecilik ile ilgili çalışmalarımı paylaşıyorum hesapta. Büyük oranda da Kürtçe paylaşımlar oluyor. Açıkçası şikayet üzerine kapatılmış olacağını düşünmüştüm ilk başta. Ancak başka gazeteci arkadaşlarımın hesapları da engellenince başka bir durum mu var diye düşünmedim değil” ifadelerini kullandı.

“Hesabı kısıtlanan diğer arkadaşlarımda Kürtçe habercilik yapıyor. Acaba bir sansür mü uygulanıyor?” diyen Demirel, “Medyanın yoğun baskı altında olduğu, tek sesli bir medyanın her tarafı çepeçevre sardığı bir ortamda sesimizi daha çok sosyal medya aracılığıyla duyurabilen gazetecilerin hesaplarının engellenmesi her ne sebeple olursa olsun sansürdür” şeklinde konuştu.

Yol TV'nin de Twitter hesabı askıya alınmıştı

Yol TV'nin Twitter hesabı da bilinmeyen bir gerekçeyle askıya alınmıştı. Kanal yaptığı çağrı ile açılan yeni Twitter hesabının takip edilmesini istemişti.

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