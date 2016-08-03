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Eğitim

YÖK’ten kapatılan üniversitelerin öğrencileri için kritik açıklama

YÖK, bu seneye mahsus olmak üzere üniversitelerin yatay geçişteki taban puan şartını kaldırabileceğini belirtti

03 Ağustos 2016 20:07

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) OHAL kapsamında ilan edilen kararname ile kapatılan vakıf üniversitelerine dair açıklama yayınladı. YÖK, kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin bu seneye mahsus olmak üzere başta vakıf üniversiteleri olmak üzere tüm üniversitelerin istedikleri takdirde yatay geçişteki taban puan şartını kaldırılacağını belirtti.

YÖK açıklamasından satır başları şöyle:

15 Vakıf Yükseköğretim Kurumu kapatıldı. Bu üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin YÖK  tarafından diğer üniversitelere yerleştirileceği, bu şekilde yerleştirilen öğrencilerin, mezun oluncaya kadar ilgili vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri yerleştirileceği devlet veya vakıf üniversitesine ödemeye devam edecekleri hükme bağlandı. Bu kararların uygulanması hususunda Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkili kılınmıştır.

Kapatılan 15 üniversitenin 14’ünün öğrencileri aynı ildeki devlet veya vakıf üniversitesine yerleştirildi. (Kapatılan Kanuni Üniversitesi eğitim öğretim başlamadığı için bu kapsamda bir işlem yapılmadı.)

Kapatılan üniversite öğrencilerinin yerleştirilmelerine ilişkin almış olduğumuz kararlara yapılan eleştiri ve yaşanan tartışmalar tarafımızca izlenmektedir ve konuya ilişkin yeni bir karar almamızı da gerekli kıldı.

Zor durumlar zorunlu tedbirleri almayı gerektirir. Bu sorunun tüm taraflar açısından en az zarar görecek şekilde çözülmesine çalışılıyor. Alınan kararın sadece lisans ve ön lisans öğrencileriyle sınırlı olmadığı, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık vb.) ve ayrıca önemli miktarda yabancı uyruklu öğrencileri de kapsadığı unutulmamalı. Kapatılan üniversite öğrencilerinin almış olduğu dersler, notlar, sınavlar, mazeretler de dâhil olmak üzere bütün verilerin de bir merkezden yürütülmesi bu sürecin sıhhatli yürütülmesinin gerekliliği.

 

"Üniversiteler şube açabilecek"

 

Yerleştirilen bu öğrenciler yerleştirildikleri yükseköğretim kurumundaki eğitim öğretimin gerektirdiği intibak süreci kapsamında eğitimlerine devam edebilecek. Bu öğrencilerin aktarıldığı devlet üniversiteleri gerekli gördükleri takdirde kendi marka değerini korumak maksadıyla ek dersler veya sınavlarla intibak sürecini gerçekleştirebilecek.

Bu öğrencilerin aktarımları sonrasında aynı sınıflarda öğrenci mevcudu artışı yaşanmayacak, eğitim kalitesinde ve niteliğinde herhangi bir düşme olmayacak, üniversiteler gerektiği takdirde şube açabilecek. Bilindiği üzere yerleştirme yapılan devlet üniversitelerimizde kapatılan vakıf üniversitelerinin kampüslerinin tahsisiyle fiziki mekân artışı söz konusu olmuştur. Bu kapsamda gerekli diğer tüm tedbirler ilgili üniversitelerimizce alınmaktadır.

 

"Yatay geçiş"

 

Bu öğrenciler her ne kadar nakledildikleri üniversitelerin diplomalarını alacak olsalar da diplomalarında ilk kayıt oldukları üniversitelerin de isimleri yazılı olacak.

Bununla birlikte konuya ilişkin kamuoyunda yaşanan tartışmalar ve eleştiriler dikkate alınarak bu yıla ve sadece bu öğrencilere mahsus olmak üzere başta vakıf üniversiteleri olmak üzere tüm üniversitelerin istedikleri takdirde yatay geçişteki taban puan şartını kaldırmasına karar verildi. Alınan bu karar başta vakıf üniversitelerine olmak üzere yatay geçiş imkânı sağlayacak ve teşvik edecek

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