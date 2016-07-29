İşte kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin yerleştirileceği okullar

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Gülen cemaati ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle darbe soruşturması kapsamında kapatılma kararı verilen üniversitelerdeki öğrencilerin hangi üniversitelere nakledileceğini belirledi.

İşte kapatılan okulların öğrencilerinin yerleştirileceği okullar:

İpek Üniversitesi öğrencileri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne,

Bursa Orhangazi Üniversitesi öğrencileri Bursa Teknik Üniversitesi'ne,

Canik Başarı Üniversitesi öğrencileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne,

Selahaddin Eyyubi Üniversitesi öğrencileri Dicle Üniversitesi'ne,

Melikşah Üniversitesi öğrencileri Erciyes Üniversitesi'ne,

Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne,

Mevlana Üniversitesi'nin diğer bölümlerdeki öğrencileri Selçuk Üniversitesi'ne,

Şifa Üniversitesi öğrencileri Ege Üniversitesine,

Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri Yıldırım Beyazıt Üniversitesine,

Zirve Üniversitesi öğrencileri Gaziantep Üniversitesine,

İzmir Üniversitesi öğrencileri Dokuz Eylül Üniversitesine,

Murat Hüdavendigar Üniversitesi öğrencileri İstanbul Üniversitesine,

Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Dokuz Eylül Üniversitesine,

Gediz Üniversitesinin diğer bölümlerdeki öğrencileri İzmir Katip Çelebi Üniversitesine,

Süleyman Şah Üniversitesi öğrencileri İstanbul Medeniyet Üniversitesine yerleştirilecek

Er, Fatih Üniversitesi öğrencilerinin yerleştirilmesiyle ilgili çalışmaların ise sürdüğünü bildirdi.