YÖK, Suriye'den sonra Mısırlı öğrencilere de kapılarını açtı

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya "Mısır ve Suriye'deki öğrencilere, olağanüstü koşulları dikkate alarak Türk üniversitelerinde eğitimlerine ve öğrenimlerine devam edebilme imkanı sağlayacağız" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde kurulan ve Eğitim Ekonomisi İş Konseyi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Öğrenci Temini Çalıştayı Conrad Otel'de yapıldı. Çalıştaya Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, DEİK İş Konseyi Başkanı Mustafa Aydın, DEİK Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Zeytinoğlu ile çok sayıda akademisyen katıldı.

'Duyarsız değiliz'

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, çalıştayda kürsüye çıkan YÖK Başkanı Çetinsaya, Suriye ve Mısır'daki savaş ortamında eğitimi sekteye uğrayan gençlere karşı duyarsız kalamayacaklarını söyledi.

Çetinsaya "Özellikle Suriye ve Mısır'da yaşanan insanlık trajedileri dolayısıyla şöyle bir karar aldık. İnsani kriz yahut savaş ortamı olan Mısır ve Suriye'deki öğrencilere, olağanüstü koşulları dikkate alarak Türk üniversitelerinde eğitimlerine ve öğrenimlerine devam edebilme imkanı sağlayacağız. Tabii ki gerekli puanları ve belgeleriyle birlikte hangi üniversitelere yerleşebileceklerse. Buradaki amacımız hem mağdur durumda olan Türk öğrencileri hem de mağdur durumda olan o ülkenin vatandaşlarını hem de üçüncü dünya ülkelerini kapsayacak.Biz başta üçüncü dünya ülkelerini düşünmüyorduk. Başka ülkelerin insanlarnı düşünmüyorduk ama bazı ülkeler bize gelip Suriyedeki ve Mısır'da mağdur olan öğrencilerini Türkiye'de okutmak istediklerini söyledier. Başta Tayland hükümeti olmak üzere. Bizimde görüşmelerimiz ve çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

Erasmus'a ek olarak Mevlana Projesi

Çetinsaya, Erasmus projesine paralel olarak Mevlana projesini başlattıklarını belirtirek, "Mevlana projesi Erasmus paralelinde, ama Avrupa bölgesi dışında bütün dünyaya öğrenci değişimi ve öğretim üyesi değişimini amaçlayan bir program. Bu sene ilk defa uygulanacak ve Türkiye’nin yine ev sahipliğinde, öncülüğünde ve finansman boyutunda kontrolünde başlıyor. Bunun da meyvelerini umarım hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı ve YÖK arasında ikili bir anlaşma imzaladıklarını söyleyen Çetinsaya "Birkaç ay içerisinde e-yazışma sistemlerimizi entegre ediyoruz. Bundan sonra ister uluslararası ilişkiler boyutuyla olsun ister denklik ve benzeri boyutları ile ilgili olsun süreleri kısaltarak bürokrasiyi kısaltarak Dışişleri Bakanlığı ile çabuk yazışma meydana getireceğiz" dedi.