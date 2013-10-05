T24 LogoT24 Logo
Yaşam

YÖK, Suriye'den sonra Mısırlı öğrencilere de kapılarını açtı

YÖK Başkanı Çetinsaya, 'olağanüstü koşulları dikkate alarak', Mısırlı öğrencilerin Türkiye'de eğitime devam etmelerini sağlayacaklarını söyledi

05 Ekim 2013 01:11

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya "Mısır ve Suriye'deki öğrencilere, olağanüstü koşulları dikkate alarak Türk üniversitelerinde eğitimlerine ve öğrenimlerine devam edebilme imkanı sağlayacağız" dedi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde kurulan ve Eğitim Ekonomisi İş Konseyi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Öğrenci Temini Çalıştayı Conrad Otel'de yapıldı. Çalıştaya Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, DEİK İş Konseyi Başkanı Mustafa Aydın, DEİK Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Zeytinoğlu ile çok sayıda akademisyen katıldı.
 

'Duyarsız değiliz'

 
Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, çalıştayda kürsüye çıkan YÖK Başkanı Çetinsaya, Suriye ve Mısır'daki savaş ortamında eğitimi sekteye uğrayan gençlere karşı duyarsız kalamayacaklarını söyledi.
Çetinsaya "Özellikle Suriye ve Mısır'da yaşanan insanlık trajedileri dolayısıyla şöyle bir karar aldık. İnsani kriz yahut savaş ortamı olan Mısır ve Suriye'deki öğrencilere, olağanüstü koşulları dikkate alarak Türk üniversitelerinde eğitimlerine ve öğrenimlerine devam edebilme imkanı sağlayacağız. Tabii ki gerekli puanları ve belgeleriyle birlikte hangi üniversitelere yerleşebileceklerse. Buradaki amacımız hem mağdur durumda olan Türk öğrencileri hem de mağdur durumda olan o ülkenin vatandaşlarını hem de üçüncü dünya ülkelerini kapsayacak.Biz başta üçüncü dünya ülkelerini düşünmüyorduk. Başka ülkelerin insanlarnı düşünmüyorduk ama bazı ülkeler bize gelip Suriyedeki ve Mısır'da mağdur olan öğrencilerini Türkiye'de okutmak istediklerini söyledier. Başta Tayland hükümeti olmak üzere. Bizimde görüşmelerimiz ve çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.
 

Erasmus'a ek olarak Mevlana Projesi

 
Çetinsaya, Erasmus projesine paralel olarak Mevlana projesini başlattıklarını belirtirek, "Mevlana projesi Erasmus paralelinde, ama Avrupa bölgesi dışında bütün dünyaya öğrenci değişimi ve öğretim üyesi değişimini amaçlayan bir program. Bu sene ilk defa uygulanacak ve Türkiye’nin yine ev sahipliğinde, öncülüğünde ve finansman boyutunda kontrolünde başlıyor. Bunun da meyvelerini umarım hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.
Dışişleri Bakanlığı ve YÖK arasında ikili bir anlaşma imzaladıklarını söyleyen Çetinsaya "Birkaç ay içerisinde e-yazışma sistemlerimizi entegre ediyoruz. Bundan sonra ister uluslararası ilişkiler boyutuyla olsun ister denklik ve benzeri boyutları ile ilgili olsun süreleri kısaltarak bürokrasiyi kısaltarak Dışişleri Bakanlığı ile çabuk yazışma meydana getireceğiz" dedi.

ETİKETLER

mısırüniversiteöğrencisuriyeyökçetinsaya

İlgili Haberler

Prof. Çetinsaya: YÖK düzeltilecek gibi değil

YÖK'ün dönüştürülmesi, değiştirilmesi gerektiğini düşündüğünü ifade eden Çetinsaya, eski YÖK'ün ne zihniyet ne de mekanizma olarak devam edebileceğini vurguladı

Eğitim-Sen: Marmara Üniversitesi'nde 'Gezi'ye katılana yüksek lisans yok

Eğitim-Sen: Marmara Üniversitesi'nde Gezi Parkı eylemlerine katılmak, yüksek lisans eğitimine 'kabul edilmeme' sebebi

Mısır'da çatışmalar yeniden alevlendi, polis göstericilere ateş açtı

Mursi yandaşları ve karşıtları cuma namazı çıkışında Tahrir Meydanı'nda ve çeşitli kentlerde çatıştı, polis olaylara gerçek mermilerle müdahale etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24