Yoğun ilgi Rus milyarder Abramoviç'i Bodrum'dan kaçırdı!

Tatilini Muğla’nın Bodrum’da sürdüren Rus milyarder Roman Abramoviç’in süper lüks yatı ‘Eclipse’ ilçede günün konusu oldu. 163 metrelik yatın bulunduğu Barbaros Koyu’na Bodrum’dan turlar düzenlenmeye başlandı. Aşırı ilgiden bunalan Abramoviç çareyi bugün öğle saatlerinde Yunanistan’ın Simi (Sömbeki) Adası’na gitmekte buldu.

Dünyaca ünlü İngiliz futbol takımı Chelsea’nin de patronu olan Roman Abramoviç’in 1.2 milyar dolar değerindeki “Eclipse' isimli süper lüks yatı ilgi odağı oldu. Yalı Beldesi’ndeki Barbaros Koyu’nda sahilden iki mil açığa demirleyen yatı yakından görmek isteyen yerli ve yabancı turistler için teknelerle turlar düzenlendi. Aşırı ilgiden bunalan Abramoviç bugün öğle saatlerinde Yunanistan’ın Simi (Sömbeki) Adası’na gitti.