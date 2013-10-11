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Rus milyarder Roman Abramoviç Bodrum'da simit keyfi yaptı

Chelsea'nin sahibi Abramoviç, Bodrum turuna çıktı. Ancak Bodrum sakinleri, Rus milyarderi tanımadı

11 Ekim 2013 10:26

Rus milyarder Roman Abramoviç 163 metre uzunluğunda ve 1.2 milyar dolar değerindeki ’Eclipse’ isimli ultra lüks yatıyla bu sabah saatlerinde Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’ndan Bodrum’a geldi.

İngiliz futbol kulübü Chelsea'nin de sahibi olan Abramoviç’e Ukrayna’nın profesyonel futbol liginin ünlü takımlarından Metalist Kharkiv’in Yönetim Kurulu Başkanı Aleksander Yaroslavsky, korumaları ve Nis Yatçılık Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı turizmci İhsan Küçükünsal da eşlik etti.

Abramoviç ve beraberindekier Neyzen Tevfik Caddesi, liman kıyısı, Bodrum Barlar Sokağı, Kale Caddesi ve Denizciler Meydanı’nda gezdi. Bodrum sakinlerinin Rus milyarderi kimsenin tanımaması ise dikkat çekti.

İskele Meydanı’daki Bodrum Cafe’de oturan Abramoviç ve beraberindekiler simit yedi çay içti. 

50 Euro bahşiş veren Abromoviç’n korumaları kafeden ayrılırken bir torba simit aldı. Milta Marina çarşısını da gezen Abramoviç’in bir hafta Bodrum’da kalacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Eylül’ün son haftasında da Bodrum’a gelen Abramoviç üç gün ilçede kalmış, çarşıda dolaşıp yine simit yiyip çay içmişti

 

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