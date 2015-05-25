Yırca'da zafer ağaçlarına can suyu

Manisa Soma'ya bağlı Yırca Mahallesi’nde, Kolin firması tarafından termik santral yapmak için kesilen 6 bin 666 zeytin ağacının yerine Yırca köylüleri ve Greenpeace tarafından düzenlenen şenlikle yenileri dikildi. İlk etapta 100 fidan toprakla buluşturulup, fidanlara can suyu verildi. DHA'dan Serkan Özdemir ve Oben Ulu'nun haberine göre, Kolin Şirketine karşı direnişini zaferle taçlandıran Yırca’da, Greenpeace ve köylüler tarafından fidan dikim şenliği düzenlendi. Şenliğe, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Greenpeace üyeleri, Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP), Bursa DOSAB Termik Santrali’ne Hayır Platformu ve Çiftçi-Sen üyeleri ve Yırca Mahallesi köyüleri katıldı. Şenlikte konuşan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Yırca bütün Türkiye’ye direnmeyi ve mücadeleyi hem sahada hem hukuken büyük bir kararlılıkla vermeyi, birbirleri ile dayanışmayı bütün Türkiye’ye öğretti. Onlar paraya, komşuluk ilişkilerini, akrabalık bağlarını, kendi köy yaşantılarını değişmediler ve kazanabileceklerine inandılar" dedi.





’Zeytinleri devirdiler, Yırcalıların azmini deviremediler’





Özgür Özel, "Yırca mücadelesi Yırcalılar olmadan kazanılamazdı. Yırca köylülerinin, kadınlarının cesareti ve kararlılığı olmadan bu zafer elde edilemezdi. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında enerji lobisine peşkeş çekilen hidroelektrik santralarinde, termik santral inşaatlarında ve onlarca haksız enerji yatırımının tamamı orta vadeli Türkiye’nin lehine, aleyhine olan şeyler. Bunların hepsinde aslında rahatsız olan, üzülen, karşı çıkmak isteyen ama başaramayacağını düşünen köylüler var. Burada 10 ay önce köye gelip ilk toplantıları yaptığımızda buradaki insanların gözlerindeki kararlılığı gördük. Burada kurumsal olarak teşekkür edilmesi gereken en önemli yapı Greenpeace örgütüdür. Greenpeace katliamın öncesinde gece gündüz her türlü dezenformasyona karşı burada oldu" ifadelerini kullandı.

Yırca'nın köylülerin malı olduğunu ve enerji lobisine bir takım ilişkilere terk edilmeyeceğini söylüyorduk diyen milletvekili Özel, "Onlar, ’Yapacağız’ dediler, bu güzel insanlar ’Yapamayacaksınız.’ Gelinen noktada hukuksuz bir şekilde 6 bin zeytini ezdiler ama o zeytinleri sökmeleri onların zaferi olmadı. Zeytinleri devirdiler ama Yırca’nın azmini deviremediler. Yırcalılar’ın mücadele gücünü yenemediler ve sonuçta doğa kazandı, çevre ve köylü kazandı. Enerjiye ihtiyacınız varsa, devletseniz adam gibi devlet olun, temiz enerji ve yenilenebilir kaynaklarına yönelin bizim ağaçlarımızı kesmeden, çocuklarımızı astım hastası yapmadan enerji üretecekseniz üretin. ’Sizin İstanbul da yakacağınız elektriği burada köylüler sağlıklarıyla ödemeyecek’ diyenler kazandı" şeklinde konuştu.



Yırca Köyü muhtarı Mustafa Akın da bugüne dek kömürlü termik santrale karşı topraklarını korumak için verdikleri mücadeleye destek verenlere teşekkür etti. Greenpeace ve Yırca köylülerinin avukatı Deniz Bayram ise "Yırca’ya ilk geldiğimiz zaman Soma faciası yeni yaşanmıştı. Yaşananların ardından burada, kömürün daha fazla can almaması için büyük bir kararlılık gördük. Kömür, sadece yer altından çıkarılırken zarar vermiyor. Yırca’da kadın erkek, genç yaşlı herkesin ortak ve kararlı mücadelesiyle, örnek bir zafer kazanıldı. Yırca, bir dönüm noktası olsun" diye konuştu.



Konuşmaların ardından, Milletvekili Özgür Özel, köylüler ile diktikleri ilk zeytin fidanına "zafer ağacı" adını verdi. Kesilen ağaçların yerine 5 dönüm arazide 100 zeytin fidanı dikilip, can suyu verildi. Şenlik havasında yapılan fidan dikimi sırasında katılımcılar voleybol oynadı, hep bir ağızdan şarkılar söylenmesiyle etkinlik sona erdi.