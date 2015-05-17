Yırca'da sökülen zeytin ağaçlarının yerine yenileri dikiliyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası’nın çeşitli şubelerinin bir araya gelerek düzenlendiği etkinlikte; Manisa’nın Soma İlçesi’ne bağlı Yırca Mahallesi’nde, termik santral için sökülen 6 bin 666 zeytin ağacının yerine fidan dikimine başlandı. İlk etapta 200 zeytin fidanının dikildiği bölgede sayının, zaman içinde 6 bine ulaştırılacağı açıklandı.

Kolin Grubu, termik santral yapmayı planladığı Soma’nın Yırca Mahallesi’ndeki zeytinliklerin bulunduğu bölgede, geçen yıl 7 Kasım’da iş makineleriyle zeytin ağacı katliamı yaptı. Bölgede kesim yapılmaması için nöbet tutan köylülerin direnişine rağmen, arazideki toplam 6 bin 666 zeytin ağacı kesildi, söküldü, bazıları da kökünden kırıldı. Ülkede üzüntü yaratan kesim sonrası, termik santral yapılması için Bakanlar Kurulu’nca alınan ’acele kamulaştırma’ kararı, Danıştay tarafından esastan iptal edildi. Kolin Grubu da bölgeye santral yapmaktan vazgeçti. Bölgeye belli zamanlarda çeşitli sivil toplum kuruluşları ve derneklerce zeytin fidanları gönderilip, dikim etkinlikleri gerçekleştirildi.

200 fidan dikildi

Son olarak bugün zeytin ağaçlarının söküldüğü bölgede, TMMOB Ziraat Mühendisleri Genel Merkezi ile odanın İzmir, Manisa ve Aydın şubeleri üyelerince yeni bir fidan dikim etkinliği düzenlendi. Yırca köylüleri ile dayanışma için düzenlenen etkinliğe; Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Güngör, Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi Başkanı Müjgan Şenay, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Ferdan Çifti, Yırca Mahallesi Muhtarı Mustafa Akın ile Yırcalı köylüler katıldı.

Birinci sınıf tarım toprağı

DHA’dan Serkan Özdemir’in haberine göre, Fidan dikim etkinliği öncesi konuşma yapan Özden Güngör şunları söyledi:

"Birinci sınıf tarım arazisine Kolin firması tarafından ikinci bir termik santral için devletten izin alındı. Biz yenilebilir enerjiye ’evet’ diyoruz. Mesela güneş ve rüzgar enerjisine herhangi bir itirazımız yok. Ama kalkıp da birinci sınıf tarım topraklarına, zeytin gibi önemli bir ürünün kesilip termik santralin yapılmasını istemiyoruz. Burası bir tarım ülkesi. Biz Yırca topraklarına, ziraat mühendisleri olarak 6 bin zeytin fidanı dikeceğiz."

’Bu bir başlangıç’

Yırca Muhtarı Mustafa Akın da, "Katliam zamanı bizlere destek vererek direnişe katılmışlardı. O günden bu yana Ziraat Mühendisleri Odası bizleri yalnız bırakmadı. Bu bir başlangıç, devamı İnşallah gelecek" dedi.

Konuşmanın ardından zeytin katliamının yapıldığı alanda şimdilik 200 fidan toprakla buluşturup can suyu verildi. Bölgede önümüzdeki günlerde de fidan dikimi yapılacağı, sayının 6 bine ulaştırılacağı belirtildi.