Yırca'da 6 bin ağaç boşuna mı kesildi!

6 bin 666 zeytin ağacının sökülmesi ve bölgede yaşayanların buna itirazları sürecinde yaşananlarla gündeme gelen Yırca'da yapılması planlanan termik santralle ilgili ilgili olarak bugün iki yeni gelişme yaşandı.

Danıştay 6. Dairesi tarafından esastan iptal edilen çabuk kamulaştırma kararının temyizi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kısmi olarak onandı.

Gün içinde konuyla ilgili bir diğer gelişme de Kolin Grubu cephesinde yaşandı. Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre Kolin Grubu, termik santrali başka bir yere yapacaklarını açıkladı. Şirketin açıklamasında, "Kolin Grubu’nun Soma’da kurmayı planladığı termik santralın yeri ile ilgili alternatif saha tespiti çalışmaları tamamlanmıştır. Buna göre Soma Kolin Termik Santrali’nin yeni proje alanı olarak Türkpiyale ve Kayrakaltı Köyleri civarında yer alan bir alan belirlenmiştir. Santralin inşası ve işletmesiyle ilgili yer değişikliğinin tescili için resmi makamlara yapılması gerekli başvuru süreci başlatılmıştır.Yeni proje alanı üzerinde dikili zeytin ağacı bulunmamakta ve 3 km. mesafede herhangi bir zeytinli saha da yer almamaktadır" dendi.

Santral için yeni alan belirlendi

Hukuki ve önümüzdeki süreçle ilgili de açıklamada şu bilgiler yar aldı:



"Termik santralin yeri ile ilgili orijinal planlar uyarınca Yırca Mahallesi’nde gerçekleştirilen ve yürütmesi mahkemece durdurulan acele kamulaştırmaya ilişkin hukuki süreç devam etmektedir. Hukuki sürecin tamamlanmasını takiben, acele kamulaştırmaya tabi olan taşınmazların hak sahiplerine iadesi yine Kamu İdaresi tarafından yapılacaktır. Kolin Grubu, hak sahiplerinin Yırca’da termik santral yapılmaması nedeniyle doğabilecek olası mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla ek önlemler üzerinde çalışmaktadır.



Daha önce de beyan edildiği gibi Soma nüfusunun ve ekonomisinin büyük bir bölümünü temsil eden Somalı Meslek ve Sivil Toplum Örgütleri, ilçede baş gösteren ekonomik olumsuzluklara çözüm oluşturması adına yeni termik santral yatırımını desteklemektedir. Bu desteğin temelinde ülke ekonomisinin sağlıklı işleyebilmesi adına her dalda dışa bağımlılığı azaltmak hedefiyle yer altı ve yer üstü zenginliklerimizin üretime katılması gerekliliği ve yaratılacak istihdam yatmaktadır. Kolin Grubu, yerel iradenin desteklediği bu yatırımı, Soma halkı ile uzlaşı içerisinde Soma’ya ve ülkemize kazandırma kararlılığındadır.