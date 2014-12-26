Danıştay'dan Yırca'daki termik santral projesine iptal kararı!

Manisa'nın Soma İlçesi'ne bağlı Yırca Mahallesi'nde, 6 bin 666 zeytin ağacının söküldüğü alanda termik santral yapılması için bakanlar kurulunun aldığı acele kamulaştırma kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı veren Danıştay, bakanlar kurulunun kararını esastan iptal etti. Karar Yırca Köylüleri sevince boğdu. Köylülerin avukatı Deniz Bayram, "Artık bu kararla ortak oraya termik santral yapılamaz" dedi.

Kolin Grubu, termik santralin yapılacağı Yırca Mahallesi'ndeki zeytinliklerin bulunduğu bölgeye, geçen 7 Kasım'da ağaç kesimi yapmak üzere 2 otobüs dolusu özel güvenlik görevlisi ve iş makinelerini gönderip, ağaç katliamı yaptı.

Bölgede zeytinlerin kesilmemesi için nöbet tutan köylülerin direnişine rağmen, arazideki binlerce zeytin ağacı iş makineleriyle üzerlerindeki ürünüyle birlikte sökülüp, atıldı. Binlerce zeytin ağacının kesilmesinin ardından Danıştay 6'ncı Dairesi'nden, 'acele kamulaştırma' için yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Bunun üzerine de araziyi çevreleyen tel örgütler köylüler tarafından söküldü, yeni zeytin fidanları dikildi. Danıştay'ın, kararının ardından 50'si özel güvenlik görevlisi, geri kalanı inşaat işçisi olmak üzere yaklaşık 100 kişinin işine şirket tarafından son verildi.

Kökünden sökülüp kırılan toplam 6 bin 666 zeytin ağacı, Mal Müdürlüğü tarafından, yediemin olarak Yırca Muhtarı Mustafa Akın ve köylülere teslim edildi.

Sevindirici haber Danıştay'dan geldi

Danıştay 6'ncı dairesi termik santral yapılacak alan için daha önce geçici olarak yürütmeyi durdurma kararı verdiği köylülerin müracaatını görüşüp kararını verdi. Danıştay 6'ncı Dairesi bakanlar kurulunun acele kamulaştırma kararını esastan iptal etti. Akşam saatlerinde kararı öğrenen Yırcalı köylüler büyük mutluluk yaşadı. Köy muhtarı Mustafa Akın, "Hep söylediğimiz karar çıktı" dedi.

Köylülerin avukatı Deniz Bayram İse, "Bu karar bakanlar kurulunun acele kamulaştırma kararını tamamen yok saymaktadır. Bu kararla orada termik santral yapılamaz" diye konuştu.

Yırcalılar oynayarak kutladı

Yırcalılar ve köy muhtarı Mustafa Akın Danıştay 6. Daire'nin termik santral için esastan iptal kararını oynayarak kutladı. Köylüler "Şimdi hedefimiz 6 bin ağaç için tazminat almak" derken avukatları Deniz Bayram kararı Soma Kaymakamı Bahattin Atçı'ya armağan ettiklerini söyledi. Banu ŞEN