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Spor

Yılmaz Vural: Beşiktaş'ı çalıştırsaydım Dinamo Kiev maçının hakemini döverdim!

Teknik Direktör Yılmaz Vural, Dinamo Kiev- Belşiktaş maçının hakemi Craig Thomson'ı eleştirdi

08 Aralık 2016 00:57

Teknik Direktör Yılmaz Vural, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynan Dinamo Kiev- Belşiktaş maçında hatalı bir penaltı ve kırmızı kart veren Craig Thomson için "Beşiktaş'ı çalıştırsaydım, bu hakemi döverdim" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, geleneksel hale getirdiği 'Ayın Konuğu' söyleşileri kapsamında Türk futbolunun önemli isimlerinden Teknik Direktör Yılmaz Vural'ı sporseverler ile buluşturdu.

Türkiye'de Futbol ve Ötesi başlığı ile Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde gerçekleştirilen organizasyon yoğun ilgi görürken, Vural deneyim ve anılarını İzmirlilerle paylaştı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da gecede hazır bulundu. Türk futbolseverler tarafından çok sevildiğini belirten Yılmaz Vural, "Ben tiyatral boyutumla insanları etkiledim. Futbolun bir şov olduğunu kanıtladım" dedi. Teknik adamların katı görüntüsünden çıkması gerektiğini ifade eden Vural, "Antrenörlerimiz kesinlikle tiyatral olmalı. Ben 1992 yılında Almanya'da jest ve mimik dersleri aldım. İnsanlara hitap edebilmek çok önemli. Konuşma sanatına hakim olmak gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde 30 yılda 26 takım çalıştırdığını dile getiren Yılmaz Vural, "Her bölgede insanlar tarafından çok sevildim. Kimseyle bir problem yaşamadım. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a rakip olduğum maçlarda dahi rakip taraftarlar kendi hocalarıyla değil, benimle fotoğraf çektirdi. Bir gün Diyarbakırspor'u çalıştırırken, Gaziantepspor ile sahamızda maç yapıyorduk. İlk yarıyı 3-1 geride kapattık. Tüm tribünler saha girmeye kalktı. Büyük olaylar çıktı. Tüm stada özel kuvvetler geldi. En sonunda emniyet mensupları, "Hocam bu olayları sen bastırırsın" dediler. Sahanın ortasına gelip tek bir el işaretimle tribünleri yatıştırdım, stattan çıt çıkmadı ve maça devam ettik. Diyarbakır halkının beni ne kadar sevdiğini ve bana güvendiğini o zaman gördüm" ifadelerini kullandı.

Futbolcularıyla da çok iyi iletişim kurduğunu anlatan Vural, "Ben oyuncularıma yeri geldiğinde çok kızarım. Ama onları motive etmek için de elimden gelen her şeyi yaparım. Futbolcular varoşlardan gelen, sadece parayı düşünen, yanında sarışın kadın olan, eğitimsiz bireyler değildir. Onlara madde gözüyle bakılıyor. Oyunculara doğru hitap etmek için entelektüel olmak lazım. Zaten ülkemizdeki tüm sorunlar birbirimizi küçümsemekten çıkıyor. Bazen oyuncular da bana gelip, "Hocam taraftar bize küfür ediyor" diye şikayette bulunuyor. Taraftar küfür eder. Futbolcu işini iyi yapmazsa tepki görür. Tribünler futbolcuya insan gözüyle zaten bakmıyor. Para verip, harçlıklarını biriktirip stada geliyorsa, futbolcudan maksimum verimi bekler. Onun karşılığını alamazsa küfür eder. Oyuncular da bunun farkında. O zaman maçı kaybetmeyeceksin, terinin son damlasına kadar mücadele edeceksin. Ben bunları öğrettim onlara" cümlelerini kullandı.
 

"Craig Thomson'ı döverdim"


Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e 6-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendiği maçı yöneten İskoç hakem Craig Thomson'a bir tepki de Yılmaz Vural'dan geldi. Thomson'ın Türk futboluna büyük darbe vurduğunu belirten Vural, "Eğer Beşiktaş bir üst tura çıksaydı, gelecek sezonlarda 2 takımımızın direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma şansı vardı. Resmen önümüzü kestiler. Böyle penaltı ve kırmızı kart olmaz. Şenol Güneş hoca sabırlı adammış. Ben Beşiktaş'ı çalıştırsaydım, bu hakemi döverdim. Espri bir yana inanılmaz kötü hakemler bize denk geldi. Geçen sezon Ivan Bebek Fenerbahçe'yi yaktı. Şimdi de İskoç hakem canımızı acıttı" dedi.

Avrupa'nın Türkiye'ye karşı önyargılı olduğunu da belirten Vural, "Bizi Avrupa'da istemedikleri duygusu ben de daha da kuvvetleniyor. Haçlı seferi mi yapıyorlar anlamadım" yorumunda bulundu.

 

 

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