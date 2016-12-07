Dinamo Kievli Yarmolenko: Hem Beşiktaş'ı hem de Türk taraftarları cezalandırdık

Dinamo Kievli futbolcu Andriy Yarmolenko, 6-0'lık Beşiktaş galibiyeti sonrasında "Hem Beşiktaş'ı hem de Türk taraftarları cezalandırdık" dedi.

Ukraynalı futbolcuya maç öncesi ve tribünde taraftarlar arasındaki yaşanan olayların hatırlatılması ve bu olayların takımı nasıl etkilemesinin sorulması üzerine, "Beşiktaş'ı ve Türk taraftarlarını cezalandırdık" ifadesini kullandı.

Yarmolenko, Beşiktaş'ta Beck'in gördüğü kırmızı kart pozisyonunu da değerlendirirken "Bu konuda yorum yapamam çünkü tekrarını izlemedim. Sonuçta hakemin kararı" dedi ve saha içerisinde o ana kadar bir gerginlik olmadığını da dile getirdi.

Beşiktaş'a karşı Kiev'in 2. golünü atan yıldız oyuncu sözlerini, "Avrupa Ligi'ne gitmeyi hak ettik ama olmadı. Muhtemelen bu sezonki en iyi oyunumuzu sahaya yansıtmayı son maçta başarabildik" ifadeleriyle noktaladı.

Yarmolenko, sezonun en iyi oyunlarından birini sergilediklerini ve stada gelen gerçek Dinamo taraftarlarına bu galibiyetle teşekkür etmek istediklerini de sözlerine ekledi.