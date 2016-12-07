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Spor

"Dinamo Kiev'e verilen penaltı Türkiye'de verilse ligler iptal edilir"

MHK'nın eski başkanı Bülent Yavuz, Craig Thomson'ın verdiği penaltının 'rezalet' olduğunu söyledi

07 Aralık 2016 11:43

Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Bülent Yavuz, Dinamo Kiev-Beşiktaş maçında verilen penaltıyla ilgili "Türkiye'de verilse ligler bile iptal edilir." dedi.


Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaştığı mücadelede İskoç hakem Craig Thomson; Derlis Gonzalez ile Andreas Beck'in girdiği pozisyonda; siyah-beyazlı futbolcuya kırmızı kart gösterdi ve penaltı noktasını işaret etti. Kiev, Andriy Yarmolenko'nun penaltı golüyle 2-0 öne geçerken, Beşiktaş bu karar sonrası adeta çöktü.

Habertürk yazarı Bülent Yavuz pozisyonu şöyle yorumladı: "İskoç hakem Craig Thomson'ın verdiği penaltı, arkasından gösterdiği kırmızı kart tamamen rezalet. Ceza alanına girmekte olan Dinamo Kievli oyuncuyla Andreas Beck, ikili mücadele içerisinde giriyorlar.

Birbirlerine takılıp yere düşüyorlar. 6. hakemin ikazı ile hakem penaltı noktasını göstererek Andreas Beck'i de bariz gol pozisyonunu engellediği için oyundan attı. Türkiye'de bir hakem böyle bir kırmızı kart ve penaltı gösterse yer yerinden oynar. Ligler bile iptal edilir."

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Dinamo KievBeşiktaşBülent YavuzCraig Thomson

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