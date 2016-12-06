Kartal için kabus dolu gece; Dinamo Kiev 6-0 Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 5 maçta bir galibiyet, dört beraberlikle 7 puana ulaşan ve gruptan çıkma şansını son haftaya bırakan siyah-beyazlı ekip, kâbus dolu gecede Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan siyah beyazlılar kalesinde 6 gol gördü.

Maç, Güney Amerika Kupası Copa Sudamericana için Kolombiya'ya giderken uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden futbolcular için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Karşılaşma Beşiktaşlı futbolcuların vuruşuyla başladı.

6. dakika: Olcay'ın pasında topu alan Quaresma topu tekrar Olcay'a verdi. Olcay şut çekmek isterken savunma araya girdi sonrasında topu yeniden alan Quaresma ortasını yaptı ancak top kalecide kaldı.

9. dakika: Top ağlarımızda... Dinamo Kiev atağında Yarmolenko topu sağ kanattan getirdi ve son çizgiye inerken kale önüne yerden pasını attı. Dinamo Kiev'de Basedin topu boş ağlara gönderdi.

13. dakika: Quaresma'nın kullandığı kornerde kaleci Rudko çıktı ve topu kontrol etti.

17. dakika: Beşiktaş atağında Aboubakar sağ kanattan son çizgiye indi ancak tpou ayağında biraz fazla tutunca savunmanın müdahelesi sonrası top kendisine çarptı ve auta gitti.

19. dakika: Quaresma ile Adriano'nun paslaşmasında Quaresma sol kanattan son çizgiye inerken ortasını yaptı ancak Kiev savunmsaı topu uzaklaştırdı.

20. dakika: Oğuzhan kaptırdığı top sonrası Kiev'li futbolcuya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

22. dakika: Quaresma'nın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte bulunan 3 Beşiktaşlı futbolcu dokunamadı ve top doğrudan dışarıya gitti.

24. dakika: Quaresma'nın yine sol kanttan yaptığı ortada Rudko topu kontrol edemedi ve kornere gitti.

24. dakika: Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar sol ayağıyla kötü bir vuruş yaptı.

26. dakika: Aboubakar ceza sahası içinde sağ köşeden şutunu çekti top direğin yanında dışarıya gitti.

28. dakika: Gonzalez ile Beck arasındaki mücadelede maçın hakemi penaltı kararı verdi.

29. dakika: Beşiktaş'ta Beck penaltı yaptırdığı pozisyon sonrasında kırmızı kart gördü.

33. dakika: Dinamo Kiev'de bu kez Buyalskiy sahnede! Beşiktaş savunmasının yaptığı büyük hata sonrasında Buyalskiy yaptığı düzgün aşırtma vuruşla golünü attı: 3-0

43. dakika: Burda, Tosic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

44. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Khacheridi topu penaltı noktasının orada uzaklaştırdı.

45. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top kornere gitti.

45+1. dakika: Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda Kiev savunması topu uzaklaştırdı.

45+2. dakika: Dinao Kiev'de Rybalka uzaktan çektiği şut Fabri'nin kontrolünden dışarıya gitti.

45+2. dakika: Beşiktaş'ın kaptırdığı topta Kiev hızlı atağında Derlis'in şutu Bşeiktaş savunmasına çarptı ve kaleci Fabri'nin üstünden ağlarla buluştu: 4-0...

45+2. dakika: Bu golün ardından Beşiktaş kalecisi Fabri gözyaşlarını tutamadı.

İkinci yarı

46. dakika: İkinci yarı başladı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Gökhan Gönül oyunda...

49. dakika: Adriano, Yarmolenko'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Adriano bu kart sonrasında cezalı duruma düştü.

56. dakika: Aboubakar hakemin çaldığı faul düdüğü sonrasında topa vurduğu için ikinci sarı kartı gördü ve oyundan atıldı. Beşiktaş 9 kişi kaldı.

60. dakika: Buyalskiy'in sol kanattan yaptığı ortada Beşiktaş savunması topu uzaklaştıramadı. Seken topa düzgün bir vuruş yapan Sydorchuk topu ağlara gönderdi.

66. dakika: Dinamo Kiev'de Sydorchuk çıktı. Korzun oyuna dahil oldu.

69. dakika: Dinamo Kiev'de Derlis Gonzalez çıktı. Viktor Tsygankov oyunda...

73. dakika: Gökhan'ın kazandığı toptan sonra Kerim orta alanda topu kaptırdı. Sonrasında topu alan Antunes ortasını yaptı ancak top doğrudan dışarıya gitti.

77. dakika: Dinamo Kiev'de Yarmolenko'nun şutunda dönen topu Moraes'in attığı golle maçta skoru 6-0'a getirdi.

83. dakika: Dinamo Kievlkorneri paslı kullandı. Sonrasında kendi aralarında pas yaparlarken Gökhan araya girdi ve topu uzaklaştırdı ancak top yine Kiev'de kaldı.

Fabri gözyaşlarını tutamadı

İşte ilk 11'ler



Beşiktaş

Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Olcay, Aboubakar

Dinamo Kiev

Rudko, Antunes, Khacheridi, Vida, Besedin, Sydorchuk, Rybalka, Gonzalez, Burda, Buyalskiy, Yarmolenko