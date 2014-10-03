Yılmaz Erdoğan: Sansür varsa ben yokum

Gezi belgeselinin Altın Portakal Film Festivali’nden çıkarılmasına ne tepki vereceği merak konusu olan festivalin jüri başkanı Yılmaz Erdoğan, “Bu tartışmanın benimle ilgisi yok, sorumlu ben değilim” dedi.

Reyan Tuvi’nin yönettiği “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” adlı Gezi belgeselinin 51. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışma bölümünden çıkarılması, tartışma yarattı.

Cengiz Semercioğlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığını üstlenen Yılmaz Erdoğan, kendisine yönelik eleştiriler üzerine söz konusu durumla ilgisi olmadığını söyledi.

“Sansürün olduğu yerde ben olmam. Ben de diğer jüri arkadaşlarım da herhangi bir sansür çabasına hiçbir zaman ortak olmadık, olmayız. Ama kimse birbirini dinlemiyor, sosyal medyada bana hakaretler ediliyor. Amacımız sonuç almaya çalışmak mı, kavga etmek mi?” diyen ünlü oyuncu, kendi çözüm önerisini de paylaştı:

Belgesel jürisi tekrar izlesin

“Ben, Altın Portakal’ın ulusal uzun metraj yarışmasının jüri başkanıyım. Yapılan tartışmanın benim jürimle ilgisi yok. Olayın sorumlusu olarak beni yansıtmaları doğru değil. Konu, belgesel bölümündeki bir filmle ilgili. Filmi izlemediğim için herhangi sanatsal bir tartışmaya girmem mümkün değil. Filmin hakaret ve küfür içerdiği söyleniyor. Eğer doğruysa, festival komitesinin filmin yarışmasına itiraz etme hakkı olabilir. Ama bir sansür olması mümkün değil. Ben, bu filmin belgesel ana jürisi tarafından tekrar izlenip değerlendirilmesini ve festival komitesiyle uzlaşmaya varılmasını çözüm önerisi olarak sunuyorum. Umarım işe yarar.”

Yılmaz Erdoğan, eleştirilere “Seyretmediğim, bilmediğim bir belgeselle ilgili neden adımın bu kadar çok ve yerli yersiz dillendirildiğini anlamış değilim” diye tepki gösterdi.